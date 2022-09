Quiere cierre de campeonato

Luego de casi 20 años de jugar futbol americano, el linebacker chihuahuense Daniel Neri Delgado está listo para retirarse, pero antes de ello espera ganar el último de los títulos, con las Águilas de la UACh.

Daniel ha sido Águila toda su vida, desde sus primeros “snaps” con las Aguilitas en las categorías infantiles, pasando por las juveniles y ya desde hace unos años en Liga Mayor.

“Ya estoy en mi último año, pero con todas las ganas, con mucha motivación para terminar de la mejor forma mi carrera en el futbol americano con las Águilas y buscamos el anillo de campeones de la conferencia, para poder regresar a lo más alto”, indicó el linebacker central.

Tras casi dos décadas de estar en los emparrillados semana tras semana, no es una decisión fácil para Daniel el dejarlo, pues a pesar de que termina su elegibilidad en el colegial, podría elegir un camino por el profesionalismo, ahora que hay ligas establecidas en México.

“De pronto sí hay ganas, se me llama la atención, pero la verdad mi cuerpo también me pide ya un descanso, ya parar un poco, entonces no es una decisión que he tomado todavía, pero por lo pronto quiero terminar fuerte con la UACh en esta temporada”.

Por cuestiones de trabajo, Neri no podrá jugar todos los encuentros de las Águilas, pero, por lo menos en casa, estará en casa partido dándolo todo por los colores de la universidad.

“Aún no es así cien por ciento seguro, pero sí al parecer podré estar en los partidos en casa; de todas formas es una temporada muy especial para mí”, comentó.

En cuanto al estado del equipo, Daniel se muestra contento y confiado en que será una temporada muy positiva para las Águilas, luego de unos años que han sido complicados.

“Es un equipo muy joven, de mi edad (24) ya somos muy pocos, pero estamos bien conjuntandos, sentimos que al fin se nos están dando las cosas como las hemos practicado durante mucho tiempo, así que vamos bien y podemos seguir mejorando”, comentó.

Neri estará este sábado disputando su primer partido en casa de la temporada, cuando las Águilas reciban a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California.

Edad: 24 años

Estatura: 1.87 m

Peso: 95 kg Posición: Linebacker interno

Experiencia: 5 años