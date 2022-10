Quiere Cruz Azul al América en Liguilla

CDMX.- Rodrigo Huescas, defensa de Cruz Azul, confía en que La Máquina llegue lejos en esta Liguilla de superar el Repechaje pero avisa que quiere enfrentar al América para sacarse la espina clavada del 7-0 en Fase Regular.

"Sí, tenemos ese deseo de poder jugar contra América, queremos darle vuelta a esa página, más que nada por nosotros porque tenemos esa espina, el futbol da revanchas, qué mejor que la pague el que la puso", explicó Huescas este jueves en conferencia.

"Me gustaría enfrentarme al América más que nada por la rivalidad, no se nos ha dado poder ganarle las últimas Finales al América, darle vuelta a todo eso que se ha visto en los últimos años, no sólo por lo del último partido".

El canterano cementero aseguró que no basta con el Repechaje en el que enfrentarán al León sino en llegar lejos en la Fase Final.

"Siempre queremos poner en alto el nombre del club, queremos dar a notar, a saber que Cruz Azul es una institución grande, de las mejores, no estamos satisfechos con el torneo, el grupo supo adaptarse, estábamos cavando un hoyo profundo pero logramos salir", apuntó.

"Le dimos vuelta a todo, cambiamos tanto lo emocional, la gente de afuera, la cara, la perspectiva de todo, se mencionaba que no íbamos a meternos ni al Repechaje y cerramos de la mejor manera".