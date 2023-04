Quiere Ferretti un Cruz Azul sin miedo ante el América

CDMX.- Ricardo Ferretti, entrenador de Cruz Azul, tiene claro que su equipo jugará sin miedo ante el América en el Clásico Joven del siguiente sábado.

"Es normal que se le dé tanta importancia por la rivalidad que se ha creado, pero no podemos menospreciar a unos rivales y valorar de más a otros. Vamos a enfrentar al América con todo respeto, pero sin miedo, sin miedo. Nosotros también queremos ganar y sabemos de la capacidad del equipo que vamos a enfrentar y espero que nosotros demostremos nuestra capacidad", dijo el "Tuca" este lunes en conferencia de prensa.

Aunque las expectativas son grandes en el entorno de la afición cementera de cara a enfrentar a su acérrimo rival, el timonel de La Máquina intentó restar importancia al encuentro y no generar ningún tipo de polémica antes del duelo.

"Para ustedes sólo existe el América y muchas veces ustedes le echan más leña al fuego, que salga más sangre. Nos vamos a enfrentar, pero yo no veo a un monstruo de siete cabezas ni nada de eso. Es un buen equipo, pero yo confío en que mi equipo va a dar un buen partido", confesó Ferretti.

"No voy a decir ninguna frase para calentar el ambiente, porque no es mi estilo", agregó.

El 7-0 quedó atrás

En el interior de Cruz Azul prefieren olvidarse del más reciente antecedente contra las Águilas, donde el cuadro celeste sufrió una histórica goleada de 7-0.

Sin embargo, esta podría ser la oportunidad perfecta para que La Máquina tome revancha tras esa noche negra en el Estadio Azteca.

"Mis jugadores no van a jugar pensando en el partido pasado. Hubo circunstancias que se dieron en este marcador. Pero uno no estaba presente para saber qué es lo que pasó y no es una cosa que me preocupe ahorita. El futbol es esto, siempre hay revancha y la posibilidad de borrar una mala imagen, un mal partido cualquiera lo tiene", recalcó el "Tuca".

Un triunfo contra los azulcremas supondría tres puntos vitales para los de La Noria, en su búsqueda de la clasificación directa a Liguilla, pues los pondrían a solamente dos unidades del cuarto lugar general con dos partidos restantes en el Clausura 2023.