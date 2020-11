Quiere Henry poner presión a Raúl en el Tri

Reforma

Ciudad de México.- Henry Martín le pone músculo a la carrera por ser el segundo "9" de la Selección Mexicana.

Consolidado Raúl Jiménez como centrodelantero titular en la era de Gerardo Martino, la pelea la protagonizan los relevos, rumbo al Mundial de Qatar. En charla con CANCHA, el jugador del América advierte que este es su proceso.

"La carta está abierta. El menú está ahí. Somos varios jugadores que peleamos por el puesto, de manera sana y en la cancha.

"La oportunidad está ahí. Está claro que Raúl es el delantero titular, pero no te va a aguantar todos los partidos o los 90 minutos siempre, tiene que haber uno de recambio que lo haga de la mejor manera", comentó el futbolista.

Henry fue convocado para los partidos contra Corea del Sur y Japón, a celebrarse en Austria. Ya estuvo también en la gira anterior. El "Tata" reconoció su grata impresión.

El "9" de las Águilas es el mexicano con más goles en este torneo Guardianes 2020. De la Liga MX, es el único delantero en el Tri. Parece aventajar por algunos metros a Javier Hernández, Alan Pulido, José Juan Macías y Alexis Vega.

Previo al Mundial de Rusia, el DT azulcrema Miguel Herrera habló fuerte con Henry. Le pidió que no se distrajera y que comprendiera que tenían que combinarse demasiadas circunstancias y calamidades como para que Juan Carlos Osorio lo incluyera en la lista mundialista. El panorama ha cambiado ahora.

"Sí, es el proceso que me queda porque después ya voy a estar más grande para el siguiente Mundial, así que este tiene que ser y yo lo tengo así, lo tengo como objetivo, en mente, trabajo muchísimo para que eso sea, ya estuve convocado en los primeros microciclos, en la gira a Europa, que es algo que tenía trazado desde inicio de año.

"Mis objetivos son Mundial, Europa de ser posible y campeonato de goleo", expresó el ariete americanista.

Y SIN PENALES

Sin contar penales, Henry Martín marcó las mismas anotaciones que el campeón goleador Jonathan Rodríguez.

El "Cabecita" anotó 12 veces, pero 5 de ellas por la vía del penal. Además, falló dos disparos desde los 11 pasos.

En jugada, el futbolista con más tantos fue Juan Ignacio Dinenno, con 9 de sus 10 goles, aunque también erró una vez desde el manchón penal.

De la tabla de principales goleadores en el Guardianes 2020, Henry es el único mexicano. Solo que en América él no es el encargado de cobrar la pena máxima.

"Los delanteros que pelean el liderato de goleo es porque cobran penales, es muy difícil que uno sin cobrar penales esté ahí.

"Sí lo hemos platicado, me llevo bien con Emanuel Aguilera, es el cobrador oficial del equipo, por algo está ahí, es lo mismo que pasa con Monterrey (con Nicolás Sánchez) y mientras él lo esté haciendo bien, esperamos nuestra oportunidad", dijo Martín.

El ingeniero Henry

Henry Martín proyecta terminar su carrera como Ingeniero Civil, una vez que se retire del futbol.

El delantero del América cursaba el sexto semestre en la Universidad Autónoma de Yucatán, justo cuando la Primera División tocó a su puerta.

De cara al Apertura 2014, los Xoloitzcuintles le dieron la oportunidad en el Máximo Circuito.

"Tuve que truncar la carrera en el momento en que Tijuana me compra a Venados, ya no había la oportunidad, no había manera: tenía Copa, Liga, eran partidos entre semana y no había manera de llevarla, y era algo que le prometí a mi papá y espero al terminar mi carrera futbolística continuar con la Universidad", dijo el jugador.

Antes de dedicarse al futbol profesional, Martín y su hermano Freddy jugaban en Club Soccer, propiedad de su padre Daniel, quien no les permitía acudir a visorías por temor a que los clubes se los llevaran a temprana edad y abandonaran el hogar y la escuela. Pero no escapó al ojo del visor Daniel Rosello, quien lo recomendó a Venados de Mérida.

Siete años después de su debut en el Ascenso MX, Henry lucha por el puesto como segundo centrodelantero de la Selección Mexicana, tarea nada sencilla con competidores como José Juan Macías, Alexis Vega, Alan Pulido y Javier Hernández.