Quiere Jurado la bendición de Corona

Ciudad de México.- Sebastián Jurado aceptó que viene a aprenderle a Jesús Corona y nunca imaginó pasar de un club que desafiliaron, el Veracruz, a un grande como Cruz Azul.

El guardameta mexicano es el primer refuerzo de La Máquina, lo que será oficial tras superar mañana los exámenes médicos.

"Yo vengo con la mayor disposición de aprender, creo que teniendo enfrente primero que nada, a una gran persona como lo es 'Chuy', porque he tenido la oportunidad de tratarlo en las ocasiones que nos hemos enfrentado", explicó Jurado este martes en el Aeropuerto Capitalino.

"Qué les puedo decir de la gran trayectoria de Chuy, creo que es un gran profesional. Ya ha jugado todo, ha sido campeón olímpico, es el capitán y me toca aprenderle bastante; desarrollarme al máximo de mis capacidades, y qué mejor que tener enfrente a una persona como Jesús Corona o como el entrenador de porteros, que en este caso es el 'Conejo' Pérez".

El arquero consideró que tiene una gran responsabilidad de sumarse a La Máquina.

"Primeramente la grandeza que tiene Cruz Azul, es un gran club con una extraordinaria historia además de toda la proyección que te puede dar como institución y el crecimiento que te pueden ofrecer no sólo en lo profesional sino también en lo personal", apuntó.

"No he tenido la oportunidad de hablar con el profe (Robert Dante Siboldi) directamente, pero pronto lo haré".