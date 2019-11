Quiere Leo sacar de su estilo a Rayadas

Ciudad de México.- América femenil recuperó su esencia después del maltrato sufrido en Fase Regular ante Rayadas y Chivas. Ahora ya se vengó del Guadalajara y espera hacer lo propio ante Monterrey en Liguilla.

El técnico Leonardo Cuéllar espera sacar de su estilo a la escuadra regia, y a partir de ahí ganar la serie Semifinal que tendrá su primer capítulo hoy a las 15:45 en Coapa.

Y la estrategia consiste en jugarle a lo Atlas, que se quedó a un gol de eliminar al gran favorito.

"Atlas siempre ha sido un equipo incómodo en las últimas dos temporadas, es un equipo que se puede indigestar. No había cerrado bien la temporada, pero tiene un plantel y unas características y un estilo de juego que podía darle problemas a Monterrey y así fue.

"Nosotros queremos hacer algo similar. Queremos ser incómodos, determinantes. Queremos buscar sacar a Monterrey de su estilo y sus ideas y de ahí crecerán nuestras posibilidades de avanzar. Estamos en la pelea y no nos sentimos menos que los tres equipos que están ahí peleando el campeonato", expresó en la víspera de la Semifinal.

América recibió 13 goles en sus primeros 9 juegos, pero a partir de ahí solo admitió 4 en 11 partidos.

"Creo que de inicio aunque no empezamos bien, no estamos recibiendo muchos goles. Creo que esos ocho goles en dos partidos pusieron muy en desbalance nuestra estadística, pero creo que siempre nos hemos caracterizado por buscar defender bien, habíamos abandonado el trabajo conjunto, habíamos sido intermitentes, no estábamos haciéndolo con la prontitud y la velocidad de aproximación adecuada, entonces esto le daba a estos dos rivales muchos espacios que al final pagamos el precio.

"Creo que hemos regresado a nuestra esencia de ser más compactos y mucho más determinadas a la hora de robar el balón", mencionó Cuéllar.

El partido se celebrará nuevamente en la cancha del Estadio Centenario y no en el Estadio Azteca.

"La verdad no sé, me imagino que por las condiciones en qué habrá quedado después del partido de la NFL, pero aquí nacimos, en esta cancha, buscaremos que pese aquí también", expresó.