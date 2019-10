Quiere María el pase a JO este año

Ciudad de México.- El objetivo de la triple medallista olímpica y mundial, María del Rosario Espinoza, es conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 antes de que termine el año.

"Ha sido un año con altas y bajas, pero lo estoy cerrando con suma de puntos y esperamos cerrarlo de manera perfecta y sería clasificar a Tokio, es lo que estoy buscando en este momento. Me mentalizo en este cierre de año, no va a ser fácil, pero trato de reponerme rápido.

"Tengo a favor la experiencia, pero eso no me va a sacar adelante sino que siempre estoy motivada y bien preparada", dijo Espinoza en el evento de lanzamiento oficial de Toyota como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Recientemente, María se agenció la medalla de oro en el Abierto de Serbia y se encuentra octava en el ranking olímpico y necesita ubicarse sexta para conseguir el boleto a tierras niponas, en caso de clasificarse serían sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos.

El Abierto de Francia a mediados de noviembre y el Grand Prix en Rusia a principios de diciembre son los últimos eventos de este año puntuables a Tokio.