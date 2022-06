Quiere Néstor Araujo seguir en ascenso

CDMX.- Néstor Araujo no cree en los límites, a menos de cinco meses de la que sería su primera Copa del Mundo.

El central es uno de los refuerzos estelares del América. Procedente del Celta de Vigo, en LaLiga, hace no mucho se las ingeniaba para marcar al francés Karim Benzema.

"En España venía jugando cada torneo, me sentía mucho mejor físicamente, vas agarrando más experiencia, le vas agarrando el tiempo a las jugadas y ahora espero seguir en ascenso en mi carrera y que vaya rompiendo ese techo, vaya rompiendo esos límites y que nos vaya bien a todos en el América", lanzó en charla con CANCHA.

Araujo se perfila, incluso, como titular en Qatar 2022. Una lesión lo marginó hace cuatro años del Mundial, obstáculo que superó como tantos otros en su vida.

Al necesitar dinero para comer en la infancia, el nacido en Guadalajara vendió en un tianguis, la hizo de mesero y hasta de revendedor. Al requerir un cambio de aires por la impactante derrota cruzazulina en 2013 contra el América, se reinventó en Santos. Al quedar fuera de Rusia, fichó con el Celta.

"Hace cuatro años, junto con Osorio, decidimos no ir a un Mundial, fue una decisión complicada, difícil. Ahora a las puertas de un Mundial lo único que puedo decir es que precisamente porque hay un Mundial en la puerta, vengo al América.

"Desde niño, por necesidad, tuvimos que buscarnos la vida y creo que es un buen ejemplo que mi familia me inculcó. Cuando se me ha presentado una situación difícil, creo que he podido enfrentar cada una", expresó.

Araujo, Jonathan Rodríguez y Jürgen Damm fortalecen a una plantilla que, en cuatro meses, buscará la anhelada 14.

"Es un equipazo, el plantel lo ve uno por nombres, uno ve los partidos, con un buen cuerpo técnico y uno viene a sumar, ojalá pueda acostumbrarme rápidamente a lo que pide el 'Tano' (Fernando Ortiz) para poder estar a punto y que me utilice.

"Cada momento y situación te va haciendo mejor, te va forjando el carácter, te va haciendo de sangre. Creo que cada fracaso y situación difícil que he tenido he podido superarla y remar contracorriente, a veces con resultados negativos o lo que sea, pero siempre yendo hacia adelante y mejorando", expresó el zaguero.

DESCARTA REVANCHA

Néstor Araujo descarta que el Mundial de Qatar sea su revancha futbolística, luego de perderse el de Rusia por una lesión.

El 27 de marzo de 2018, cuando se perfilaba como titular de cara a la Copa del Mundo, se lastimó de gravedad en un amistoso contra Croacia: menisco de la rodilla izquierda, ligamento colateral medial y un edema patelar.

"No lo veo como revancha. En la vida se te presentan cartas o pasan situaciones, como la lesión que tuve antes del Mundial de Rusia. Había que tomar una decisión, fui honesto junto con el cuerpo técnico y se decidió no ir porque no estaba al 100, ahora se presenta esta nueva oportunidad, cuatro años después, con un bonito reto y ojalá se pueda cumplir ese sueño de ir a un Mundial", comentó el refuerzo azulcrema.

Araujo ha sido uno de los Tricolores con más actividad en Europa, por eso se le cuestiona (al igual que a Héctor Herrera) la decisión de abandonar ese futbol tan competitivo a sólo cinco meses del debut contra Polonia.

"Hay muchos mexicanos que tuvimos muchos minutos, nos fue muy bien, también nos va muy bien a los mexicanos y ojalá puedan salir más, todo sea por el beneficio de la Selección e individualmente de cada jugador", dijo.

Otros jugadores como Diego Lainez y Orbelín Pineda se aferran al futbol europeo, pero sin muchas posibilidades. ¿Está devaluado el futbolista mexicano?, se le preguntó.

"Habría que analizar cada situación, claro que como en todo en la vida, hay algunos a los que les va muy bien, a otros regular, pero yo creo que ya con dar el salto e intentar las cosas es bueno para el jugador", respondió Araujo.

CUENTAS DEL PASADO

El América es un club tan mediático que se viralizó un video en el que Néstor Araujo confiesa su amor por las Chivas.

En un reportaje de Fox Sports emitido en 2018, el padre del defensa central dijo que moriría contento si su hijo fichaba por el Guadalajara, de la ciudad de donde son oriundos.

"De niño tu papá te lleva al estadio, revendes boletos, te buscas la vida y es normal. Ahora, con este gran compromiso que es lograr cosas grandes con el club, no va a ser fácil. Creo que en la Liga hay muy buenas plantillas y vamos a pelear para lograr los resultados", dijo Araujo sobre su polémica rojiblanca.

También un sector de la afición de Cruz Azul expresa su desilusión porque el ídolo de la novena, Jonathan Rodríguez, y ahora el canterano cementero Araujo, jueguen para las Águilas.

"Creo que es importante pensar en América, trabajar fuerte, se viene un Mundial y paso a pasito para poder lograr los objetivos y estar en el Mundial", evadió el zaguero.

Las Águilas debutan este sábado en el Apertura 2022, al recibir al bicampeón Atlas en el Estadio Azteca, pero Araujo aún no está en condiciones físicas para arrancar el juego.

"Si al América le va bien, obviamente nos irá muy bien. Ya después vendrá la concentración en Selección y el 'Tata' (Gerardo Martino) decidirá a quién llevar y a quién no, es respetable, pero hay que estar a punto", comentó.