Quiero ser fiel a mí mismo: Gerard Piqué

Archivo / Agencia Reforma / Gerard Piqué se sinceró en una entrevista y aseguró que está feliz de hacer lo que él quiere

Ciudad de México.— Aunque Gerard Piqué no ha dado muchos detalles de cómo se siente tras terminar su matrimonio con Shakira, el futbolista comentó en una entrevista con El País que los cambios que ha hecho en su vida lo han hecho conservar su felicidad.

"Ha habido cambios en mi vida y he sabido conservar la felicidad", dijo con seguridad.

El futbolista también aseguró que está contento de hacer lo que siempre ha querido en cuestiones profesionales y sentimentales, pues ha logrado que Kings League sea muy reconocida alrededor del mundo.

"El día que muera, miraré hacia atrás y esperaré haber hecho siempre lo que quería, quiero ser fiel a mí mismo", dijo.

En los últimos meses Piqué ha estado bajo el escrutinio público porque Shakira lanzó la canción "Sessions 53" junto a Bizarrap, donde habla de la relación fallida que tuvo con él y cómo su actitud dejó mucho que desear.

"No voy a gastar dinero limpiando mi imagen", agregó Gerard.

El ex jugador del Barcelona comentó hace unas semanas que sí escuchó la canción pero que prefiere no hablar del tema por el bien de sus hijos, pues solo quiere protegerlos.

"Obviamente, la he escuchado, pero no quiero hablar del tema porque no toca, las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, yo creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien", aseguró.

Hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto.