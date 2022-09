Quiso 'Tata' irse de la Selección tras cese de Torrado

Agencia Reforma / Gerardo Martino

Ciudad de México— Gerardo Martino puso su renuncia sobre la mesa de la Selección Mexicana en cuanto se enteró del despido de Gerardo Torrado.

El técnico consideraba que el entonces director general deportivo de Selecciones Nacionales había hecho un buen proceso y merecía seguir en el cargo, de acuerdo con Fox Sports; el propio Torrado lo habría convencido de continuar en el cargo.

El presidente de la FMF, Yon de Luisa, comentó que el compromiso del "Tata" Martino era con la Selección Mexicana, no con una persona.

No obstante, desde la conferencia de prensa del pasado martes, Martino reveló públicamente su inconformidad por la salida del directivo.

"Lo primero que quiero decir es que lamento la partida de Gerardo Torrado, veo injusta su salida, no estuvo a mi alcance, era merecedor de terminar este ciclo y con él la gente que estuvo cercano, Javier Mier, Nacho Hierro", comentó el "Tata".

La situación también pone en entredicho la labor que pueda realizar Jaime Ordiales al frente de Selecciones Nacionales varoniles, de cara al Mundial, toda vez que Martino realizó casi todo el proceso con el "Borrego", al grado de que quiso irse con él luego de aquel cese por los fracasos del Tricolor Femenil y el Sub 20 varonil en los clasificatorios a sus Mundiales respectivos y a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Zendejas, casi una extorsión

Gerardo Martino zanjó la polémica sobre la ausencia de Alejandro Zendejas, volante del América, en la convocatoria para el partido contra Paraguay.

"Pero creo que las cosas hay que decirlas como son, tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar, no hay que darle vueltas a la situación, deberían de preguntarle al jugador, no es un tema de federación o del entrenador.

"Su exigencia o su duda es si va a ir o no a un Mundial y en ese caso yo no quiero a un jugador que piense de esa forma, es casi una extorsión. El futbolista dijo que sí iba a firmar y al final no lo firmó", dijo el "Tata" a TUDN.