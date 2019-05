Rafa Márquez deja al Atlas

Guadalajara





A menos de un año de tomar el puesto como Presidente Deportivo, Rafael Márquez decidió dar un paso al costado en Atlas.

El cinco veces mundialista dio a conocer que seguirá preparándose y no cierra las puertas a volver algún día al equipo que le dio su primera oportunidad en el futbol profesional.

"Querida fiel: ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado. No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo”, mencionó.

El exfutbolista se concentra ahora en el juego de despedida que se realizará en su honor el próximo 8 de junio en el Estadio Jalisco y que tendrá invitados de la talla del portugués, Deco, Javier Saviola y por confirmar el francés, Thierry Henry y el español, Carles Puyol.

El pasado lunes, se dio a conocer que TV Azteca alcanzó un acuerdo con Grupo Orlegui para que este sea el nuevo propietario de los Rojinegros.