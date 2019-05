Rafa Nadal y sus polémicas declaraciones sobre el modelaje

Madrid





A últimas fechas han surgido varios movimientos que piden más equidad entre mujeres y hombres. Entre los puntos que se buscan es que los sueldos de ambos géneros no sean tan desiguales, y eso incluye a los deportes.





Rafael Nadal, tenista español que se encuentra en Madrid para disputar un torneo Masters 1000, se vio envuelto en polémica tras ser cuestionado sobre la desigualdad de sueldos entre hombres y mujeres en las distintas disciplinas deportivas.





"No lo sé en qué se basa la desigualdad en el futbol, el baloncesto o el modelaje. ¿Por qué ganas más las mujeres en el modelaje que los hombres? A veces hacemos preguntas capciosas en los que se busca polémica”, declaró.





Aunque después aclaró que los salarios se deben fijar dependiendo de los méritos y por lo que se genera, no por si se es hombre o mujer.





Recientemente ya había sido criticado por la tenista Paula Ormaechea, quien a través de su cuenta de Twitter escribió: A veces estaría bueno que ni opinara del tema. Imagen mundial, dando este mensaje. Así no avanzamos más querido Rafael.





Ello después de que mencionó.





"Estoy un poco cansado de que siempre se piense que estamos en contra de las mujeres. No, eso no es así. Otra cosa es quién vende más o menos, eso es otro debate. Esto no es sobre mujeres y hombres. Todos somos personas y somos iguales, pero algunos merecen más y otros menos. Si estamos en la misma compañía y yo hago mejor mi trabajo debo ganar más que el resto”.