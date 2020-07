'Raúl Jiménez eclipsó al “Chicharito” y podría jugar la siguiente temporada en la Juventus'

Raúl Jiménez es uno de los mejores delanteros de la Premier League. Por eso, según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, la Juventus lo tiene contemplado entre sus opciones de cara a la siguiente temporada.

El reconocido diario italiano aseguró que son ciertos los rumores de la prensa inglesa sobre la posibilidad de que Jiménez abandone a los Wolves para unirse a la ‘Vecchia Signora’. Incluso destacó que el club italiano tiene un interés verdadero por Raúl, quien en la presente temporada del campeonato de Inglaterra suma 17 goles en 37 partidos disputados.

Los Wolves pretenden 100 millones de euros por su delantero estrella, algo que la Juve o cualquier otro equipo difícilmente desembolsarían.

Si bien Raúl Jiménez no es la primera opción de la Juventus para reforzar su ataque sino el polaco Arkadiusz Milik, delantero del Napoli, la prensa italiana no ha dejado de elogiar al ex jugador del América. Incluso destacó que gracias a sus números con los Wolves, Jimenez ha logrado “eclipsar” lo que hizo Chicharito en la Premier League con la playera del Manchester United.

Por otro lado, el medio italiano indicó que la llegada de un nuevo delantero al conjunto de Turín depende de que el argentino Gonzalo Higuaín salga de la plantilla al finalizar la presente campaña. El atacante de 32 años tiene contrato hasta verano de 2021 y según su padre, el ‘Pipita’ desea cumplir la duración de su vínculo.

Raúl, a los grandes de Europa

No es el primer torneo brillante de Raúl Jiménez en el cuadro inglés. Por ello, en este cercano mercado de fichajes, el delantero azteca suena para algunos grandes equipos de Europa.

De acuerdo con el diario The Sun, el Manchester United es uno de los equipos que siguen de cerca al mexicano. La publicación menciona que el técnico Ole Gunnar Solskjaer ha pedido a la directiva buscar un delantero que pueda acompañar a Marcus Rashford.

Asimismo, el diario inglés Daily Mail señala que la Juventus de Italia también busca al canterano del América. Además, agrega que la Vecchia Signora ha ofrecido tanto a Federico Bernardeschi como a Daniele Rugani en la negociación por Raúl.

Ante estas versiones de acercamientos, el Wolverhampton desea mantener más tiempo a su goleador y lo ha blindado con un precio de 90 millones de libras, según dio a conocer el periodista Duncan Castles en el podcast Transfer Window.

