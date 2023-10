Real Madrid se lleva el Clásico con un Bellingham de 10

Agencia Reforma

Madrid.- Jude Bellingham se sacó un 10. El décimo tanto del británico, en el último suspiro del partido, le dio al Real Madrid el triunfo 2-1 sobre el Barcelona en el Clásico, en el cual los blancos vinieron de atrás.

Apenas a los 6 minutos, una extraña jugada por el centro de la zaga del Madrid acabó en sus redes. Aurelien Tchouameni cortó un intento de pared de Ferrán Torres y mandó la pelota hacia atrás, justo entre Dani Carbajal y David Alaba, quien se barrió con tibieza y perdió el duelo con Ilkay Gundogan, que ganó el rebote y de primera venció por abajo a Kepa Arrizabalaga.

El Madrid trató de recuperarse del golpe y aunque se hizo de la posesión de la pelota, en realidad poco o nada logró al frente en los siguientes minutos. Sus intentonas por la izquierda fueron siempre frenadas por la zaga blaugrana.

Por contra, fue el poste el que mantuvo el marcador 1-0 luego de un tiro de Fermín al 15' tras una esperpéntica salida de los blancos.

El mediocampo local se encargó de frenar al mejor hombre de los blancos, Toni Kroos, cuya ausencia dejó en el anonimato al estelar Jude Bellingham, aislado en el frente.

Al 28 un caño de Joao Félix a Antonio Rudiger pudo ser más para el Barsa de no ser por la recuperación de Carbajal.

Fue hasta el 37' queKroos al fin tomó la bola y metió un pase a Carbajal quien la echó por un costado.

El primer tiempo acabó sin tiro a puerta del Madrid y con el reclamo de un jalón de Tchouameni a Araujo en el área, que pudo ser marcado como penal a favor del Barcelona.

Para el complemento el Madrid fue más insistente, pero la primera clara fue para los culés, que mandaron otra vez el balón al poste, al 51', cuando Íñigo Martínez remató un centro, cuyo rebote fue conectado por Araujo y atajado en gran forma por Kepa.

Al 57' llegó al fin el primer tiro entre palos del Madrid, aunque fue un disparo de Kroos que llegó casi dormido a las manos de Ter Stegen.

No obstante, ahí cambió el Clásico.

Inexplicablemente, el Barsa le cedió la pelota a los merengues y lo pagó caro. Primero un susto al 66' con un tiro de Tchouameni que paró Ter Stegen, solo para que, un par de minutos después, Bellingham recibiera solo afuera del área y con todo el tiempo del mundo mandó un disparo muy fuerte y colocado al que no pudo atajar Stegen, igualando el Clásico con un golazo, su noveno en un inicio de temporada brutal del británico.

Con el empate, el Madrid tomó el mando del partido, replegando a los culés, que no solo perdieron la bola sino la presencia en el campo, limitada a su último tercio, el golpe fue mortal.

Flaco favor le hizo al ataque culé el ingreso de Robert Lewandowski y Rafinha, ni siquiera el joven Yamal cambiaron el destino que parecía tomar el Clásico.

En el primer minuto de la compensación, un centro de Carbajal por derecha fue mal controlado por Modric, quien sin querer asistió a Bellingham, que venció a Stegen con un toque ligero por abajo para que el Barcelona acabara bailando con la más fea en Montjuic.

PARA RECORDAR

El show de los Stones

Con los músicos Mick Jagger y Ronnie Wood en el palco de honor, el Estadio Olímpico de Montjuic vivió una previa al ritmo de los Rolling Stones, cuyo logo fue portado en la playera por el Barcelona, como parte del convenio de patrocinio con Spotify; una gigantesca manta con la legendaria lengua de la banda británica apareció a la par de los equipos en el campo y tras la entonación del Cant del Barsa por parte de la afición, en la megafonía sonó Start Me Up para dar ritmo al Clásico.

PARA OLVIDAR

Vinicius desquiciado

El brasileño, figura en otros Clásicos, esta vez se perdió en el frente madridista. Pocas veces tuvo duelos con Araujo porque Gavi lo frenó antes de que llegara a la zona del uruguayo. Esto fue desquiciando al atacante merengue, quien pasó más tiempo reclamándole al árbitro que tratando de ser decisivo a favor de su equipo en el primer lapso. En el segundo tiempo, se movió más al centro, pero no fue decisivo y tuvo que ser sacado por Ancelotti mientras provocaba a la grada.