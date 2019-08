Real Madrid y PSG se medirán en fase de grupos de Champions

Mónaco (AP) — Para el Paris Saint-Germain y el Manchester City, la búsqueda de un primer título de la Liga de Campeones tendrá misiones contrastantes en la fase de grupos.



Muy dura para el PGS, que fue a dar en un grupo con un Real Madrid que tratará de extender el récord con una 14ta corona europea.



Relativamente fácil para el City, que estará en un grupo que no cuenta con ni un solo excampeón e incluye al debutante Atalanta.



El PSG y el City han estado entre los clubes que más han gastado en la última década gracias a las inversiones de propietarios del Golfo Pérsico vinculados al Estado.



En el Grupo A, el club parisino también se medirá a Brujas y Galatasaray. En el Grupo C, el City se verá ante Shaktar Donetsk y Dinamo Zagreb, si bien está en duda la participación del equipo inglés en la siguiente temporada de la Champions debido a que sus dueños de Abu Dabi están siendo investigados por violación al Fair Play financiero.



Liverpool alzó la copa europea por sexta ocasión en junio e iniciará la defensa de su título en un grupo poco demandante en que Napoli será el rival más duro que enfrente. Salzburgo y Genk también lo esperan en el Grupo E.



Uno de los grupos más atractivos es el F, donde Barcelona, que se coronó en la Liga de Campeones por última vez en 2015, se enfrentará con los ex campeones Borussia Dortmund e Inter Milan, y con Slavia de Praga.



Por su parte, Bayern Munich _que al igual que el Barsa es pentacampeón de la copa europea, integra el Grupo B con el subcampeón de 2019 Tottenham, Olympiakos y Red Star de Belgrado.



En el Grupo D, la Juventus sostendrá una lucha con el Atlético de Madrid en una reunión después de su choque en los octavos de final del año pasado, cuando un triplete de Cristiano Ronaldo en el juego de vuelta remontó de un 2-0 para que el club italiano avanzara a cuartos. Estarán acompañados de Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú.



Ajax realizó una inesperada hazaña a las semifinales el año pasado, pero tuvo que pasar por una dura etapa de eliminatorias para llegar a la fase de grupos. El sorteo del jueves colocó al club holandés en un Grupo H con Chelsea, que obtuvo su pase como campeón de la Liga Europa, Valencia y Lille.



El Grupo G parece el menos atractivo para el público a nivel mundial: Zenit de San Petersburgo, Benfica, Lyon y Leipzig.



La final se jugará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul el 30 de mayo.