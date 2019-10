Rechazan miedo ante conflicto en el Veracruz

Ciudad de México.- Carlos Salcido descartó que tengan miedo y por eso no metan controversia en la FMF por adeudos en el Veracruz, pero el futbolista se mostró reacio a dar un golpe en la mesa sobre lo que ocurre en el club.

"No (hay temor). Vamos siendo muy claros. Todos sabemos cómo es el tema del futbol. Si te llegan a deber o hay adeudos, el futbolista sabe y más ahorita con la Asociación de Futbolistas que ponen su controversia y ya.

"Claro que no tenemos miedo. La realidad es que acá ha habido temas", expresó el futbolista.

Salcido tampoco quiso decir si el viernes se presentarán o no a jugar contra Tigres.

"Yo estoy muy agradecido y tranquilo con el tema de Fidel, siempre se lo he dicho, por la confianza, porque lo conozco, es una gran persona, he estado en su casa. Esto no se trata de que si a mí me pagan la otros no, es un tema de equipo. Todo lo que están diciendo es totalmente falso, el tema de que le pagan a uno o al otro no.

"No sabemos nada de él (Kuri). Ni siquiera hemos tenido un acercamiento", mencionó.