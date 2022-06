Recibe AMLO a Juan Toscano, campeón de la NBA

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este lunes a Juan Toscano-Anderson, integrante del equipo Golden State Warriors, campeón de la NBA.

Durante la reunión, realizada en Palacio Nacional, el Mandatario obsequió al jugador una botella de mezcal, un ejemplar autografiado de su último libro "A la mitad del camino" y una gorra con su nombre.

El basquetbolista entregó al tabasqueño un jersey y llevó hasta su oficina el trofeo del campeonato que ganó el pasado 16 de junio, en la final jugada en Boston.

Al salir del recinto Toscano-Anderson dijo sentirse orgulloso de representar a México.

- ¿Cómo te fue con el Presidente?

"Muy bien, muchísimas gracias, fue increíble, una experiencia que no hay palabras. Conocí más historia de México, cultura y me siento más orgulloso de ser mexicano y representar mexicanos en la NBA y en todo el mundo", expresó.

- ¿Qué te dijo el Presidente de este triunfo, tener la bandera en todo lo alto?

-"Me dijo que está muy orgulloso de mí, soy campeón de la NBA, el primer y el único".

- ¿Le trajiste un jersey al Presidente?

"Claro".

-¿Qué te regaló?

"Un libro, sí, y unas palabras, y botella de mezcal", respondió.

- ¿Cómo te sientes de ser campeón?

"Feliz, emocionado, más feliz de estar aquí con ustedes, mi gente".

- ¿Qué le dices a los jóvenes mexicanos?

"Sigan trabajando, los sueños se cumplen", agregó.

Minutos más tarde, en un video, publicado por el Presidente en sus redes sociales, se pudo apreciar a ambos posando con el trofeo de la NBA.

López Obrador consideró que el éxito de Toscano y el apego a sus raíces mexicanas es una muestra de la unidad que debe prevalecer entre los pueblos de nuestro País y Estados Unidos.

"Juan Toscano es un basquetbolista mexicano, que triunfó en Estados Unidos, en San Francisco, con Los Guerreros, es un orgullo y además le estamos diciendo que le agradecemos mucho porque cuando triunfan, estamos hablando del mejor equipo de basquetbol de Estados Unidos y posiblemente el mejor equipo de basquetbol del mundo.

"Entonces, este señor es jugador de ese equipo basquetbolista, destacadísimo. Pero nos dio mucho orgullo por que salió con la bandera de nuestro País, no olvida el origen de su familia y eso, Juan, lo agradecemos mucho y un saludo a todos tus familiares mexicanos estadounidenses, por eso tenemos que mantener la unidad de nuestros pueblos, porque es muy importante", dijo.

Toscano agradeció brevemente y se dijo emocionado de haber sido recibido por el Mandatario.

"Gracias, primero, es un honor representar a los mexicanos en el nivel más alto en todo el mundo, la verdad no hay palabras, me siento como nervioso pero feliz de estar aquí contigo y pues no sé", manifestó.