Recibe Aremi críticas de conformista por su bronce

Ciudad de México.- Aremi Fuentes es hoy en día la deportista mexicana más fuerte, su medalla de bronce en la categoría de los 76 kilos del levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sustentan ese estatus.

Ese podio es resultado de su fortaleza física y mental, sobre todo la segunda, pues tuvo que entrenar más en este rubro porque lesiones en las rodillas y una en específico en el vasto externo de la pierna derecha la llevaron a una depresión previa a su debut olímpico en las tarimas niponas, reveló la pesista en entrevista con CANCHA.

"Antes de los Juegos Olímpicos yo estaba en depresión por mis lesiones, porque el solo hecho de lastimarte o dejar de entrenar un mes o tres semanas... se le acaba el mundo al deportista y eso estaba pasando (conmigo)", confesó la pesista de 28 años de edad.

Por esta situación que atravesó afirma entender perfectamente lo que ocurrió con la gimnasta estadounidense Simone Biles, quien se retiró de varias pruebas por anteponer su salud mental y emocional sobre la presión que tenia por brillar en Tokio 2020.

"Creo que los deportistas casi nunca tocamos ese tema, todo lo manejamos con nuestros equipos de trabajo, y el hecho de que ella haya tenido la valentía de abrirse ante el mundo creo que es muy digno de admirar. Todos los deportistas pasamos por estrés y ansiedad y los únicos que nos apoyan son nuestros equipos multidisciplinarios, el psicólogo.

"Como seres humanos y pasamos depresión como cualquier otra persona que no practique deporte, estamos vulnerables al igual que aquella persona que se dedique a esto (el deporte de alto rendimiento). Me siento contenta de que yo pude prepararme mentalmente porque a cualquiera le puede pasar", expuso Fuentes.

- ¿Está implícito que una levantadora de pesas es también fuerte mentalmente?

"Es para todo deporte ser fuerte mentalmente, nos enfrentamos a mucha presión. El solo hecho de que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y que es tu única oportunidad y si no (llegaste) esperarte hasta otros cuatro años es mucho estrés, y para eso están los especialistas, los psicólogos deportivos para apoyarnos", afirmó la joven.

Esa preparación mental y emocional le permitieron a la también medallista olímpica juvenil en Singapur 2010 sortear comentarios desafortunados que se hicieron durante y después de Tokio, incluso, en su caso, ya con su presea de tercer lugar al cuello.

"La verdad es que me da mucha tristeza que algunos mexicanos, porque no voy a generalizar, nos atacaron de una manera muy cruel. Un cuarto lugar es algo honorable, todos damos el corazón por México, todos anhelamos una medalla, todos vamos por una y se me hace injusto que nos hagan llegar ese tipo de comentarios".

- ¿Te han agredido directamente?

"A pesar de que gané mi medalla olímpica, sí lo quiero decir, he recibido comentarios de algunas personas, negativos, de que soy conformista porque gané mi medalla (bronce) y es muy desagradable porque no saben lo que yo pasé. Podrán decir que soy conformista porque me sabe a oro, pero es todo lo que pasa detrás, lesiones, accidentes, y el solo hecho de haber subido al podio y superarte creo que es muy honorable y me siento muy orgullosa, y si muchas personas no comparten eso conmigo es su decisión. Esos comentarios los evado y me han hecho más fuerte. Me enfoco en lo positivo y lo que se avecina, que es París 2024".

¿Cómo ven ahora a Aremi Fuentes en el mundo de las pesas?

"Creo que me he ganado el respeto con los resultados, con el trabajo que hemos hecho mi entrenador (José Zayas) y yo, no menospreciamos a ninguna rival y me enorgullece que muchas rivales me consideren como una mexicana fuerte a vencer".