Reciben Dorados a Leñadores

Los enfrentamientos entre Dorados del Estado de Chihuahua y Leñadores de Durango además de resucitar la rivalidad en la zona, han brindado grandes encuentros en las últimas campañas de la Liga SiSNova LNBP.

Entre los últimos seis juegos destacan dos definidos en tiempo extra, además de dividir honores (3-3) desde la campaña 2019-20.

Será este jueves cuando se suscite un nuevo capítulo entre ambas quintetas midiéndose en el Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre (MBA) a las 20:00 horas en cotejo correspondiente a las Jornada 3. La serie se completará el día viernes también a las 8:00 de la noche.

Aunque ahora el duelo de estrategas será entre Gustavo Pacheco Arikado y el argentino Sebastián Sucarrat, quien tomó las riendas del equipo duranguense tras ser el asistente de José "Pepe" Pidal, actual entrenador de Plateros de Fresnillo.

Teniendo en cuenta los partidos en Liga Estatal aunado al de pretemporada en Copa Dorada, Pacheco ostenta récord de 6-0 contra el sudamericano, no obstante, será la primera ocasión en la que se enfrenten en fase regular de Liga Nacional.

Dorados (1-1) suma tres unidades, a su vez Leñadores (3-1) es el líder de Zona Este con siete puntos después de adelantar jornadas en contra de Plateros, obtenido par de triunfos en Durango.

Pacheco Arikado asume otra confrontación “pareja” en una temporada que ya no cuenta con equipos con paso perfecto en las primeras semanas del campeonato.

“Una Liga muy equilibrada, no hay rival fácil, al ser pocos equipos la mejor calidad del jugador está mejor distribuida, creo es la primera vez en que el tercera jornada no hay invictos, pero es una Liga muy equilibrada en donde no podemos subestimar a nadie y donde tenemos que apurar el paso para ir creciendo como equipo”, declaró el estratega chihuahuense.

El timonel tendrá su disposición al escolta JC Fuller, además de la reciente adquisición del alero Nick Harney.

“A pesar de que planeamos todo con mucha anticipación vamos atrás en algunos tiempos, pero la temporada es joven, tenemos tiempo para reajustar, para ir poniendo a tono a los jugadores que se van incorporando”, expresó el entrenador.

Respecto a los números, Dorados sigue manifestando el trabajo en defensa, siendo el mejor cuadro en dicho departamento dentro de LNBP permitiendo 71 puntos por partido.

El líder anotador es Durrell Summers ostentando 17 unidades en promedio, Jamaal Smith suma 15 tantos y 5.5 asistencias.

En porcentaje de campo, Ray Gallegos lidera al conjunto con el 69.2 % junto a los 11.5 puntos por cotejo. El canadiense Richard Amardi aporta 10 dianas y 6 rebotes.

Por Leñadores ya con cuatro juegos disputados, tendrá su primera gira de la campaña con encuentros cerrados en cada una de sus presentaciones, sumando tres triunfos al hilo tras caer en su presentación contra Fuerza Regia.

Durango marca 83 tantos por encuentro, recibiendo 81.2 en contra. En el rubro individual destacan Germain Jordan registrando 18.0 unidades, seguido por el armador Omar Krayem aportando 15.3 puntos repartiendo además 8.0 asistencias.

En rebotes, Jerry Evans totaliza 28 tablas, promediando 7 por duelo, aunado al doble-doble el pasado 6 de septiembre contra Fresnillo rescatando 10 rebotes y 15 tantos.

Chihuahua tiene 20 victorias en las recientes campañas MBA, siendo una de las fortalezas de la plantilla dorada por lo que buscará volver a la senda del triunfo en condición de local.

Recientes enfrentamientos:

- Auditorio del Pueblo

2019-20

· Dorados 88-77 Leñadores

· Dorados 85-95 Leñadores (Tiempo extra)

2020

· Dorados 88-85 Leñadores

· Dorados 94-99 Leñadores (Tiempo extra)

- Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre

2019-2020

· Dorados 66-70 Leñadores

· Dorados 80-73 Leñadores

* No se disputaron los juegos en el MBA contra Durango en la temporada 2020 tras recortar la campaña debido a la pandemia por COVID.

Hoy:

20:00 horas

Dorados de Chihuahua vs Leñadores de Durango

Gimnasio MBA