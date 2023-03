Reconoce Verstappen que Checo Pérez es buen compañero

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Max Verstappen respeta y reconoce el trabajo de su compañero Sergio Pérez en la Fórmula Uno.

El mexicano llegó a Red Bull en 2021 para compartir el garaje junto al neerlandés y formar parte del plan con el que derrotaron a Mercedes tanto en el Campeonato de Pilotos como el de Constructores.

Durante su primera temporada con la escudería de las bebidas energéticas, Checo se centró en la adaptación del RB16B y en servir como escudero a Verstappen en su intensa lucha frente a Lewis Hamilton.

El año pasado, Pérez fue uno de los candidatos al título, pero, conforme pasaron las carreras se alejaba de su compañero, incluso, tuvieron una pelea en el GP de Brasil, ya que Verstappen no devolvió la posición y se negó a trabajar en equipo.

"He llegado a conocer a Checo cada vez mejor a lo largo de los años. Condujo de manera brillante cuando gané mi primer título mundial en Abu Dhabi. Estuvo increíble ese día.

"Al principio éramos rivales, sobre todo cuando todavía pilotaba para Toro Rosso al comienzo de mi carrera, pero luego lo fui conociendo cada vez mejor", comentó Verstappen a The Daily Mail.

El bicampeón de la Máxima Categoría admira al tapatío porque sabe darle su lugar a las cosas, principalmente a su familia y amigos, quienes han sido un pilar importante.

"Lo que me gusta de Checo es que es un verdadero hombre de familia y se preocupa mucho por él y mucho por sus amigos.

"La F1 es muy importante y quieres tener mucho éxito, pero no es el fin del mundo si no lo logras. Yo también lo creo. Todos hemos ganado carreras y él es el mexicano más exitoso en la historia de la F1, pero no lo es todo, porque después de que te detienes, el resto de tu vida continúa", puntualizó el neerlandés.