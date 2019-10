Reconocen al GP de México como Mejor Evento Deportivo en Vivo

Londres, Inglaterra.-Otro reconocimiento para el Gran Premio de México.

La carrera que se celebra en el Autódromo Hermános Rodríguez en su edición 2018 recibió el premio a Mejor Evento Deportivo en Vivo en los Leaders Sports Awards 2019, premios que reconocen la labor de los diferentes y principales personajes de la industria de los eventos deportivos.

El GP de México superó a más de 450 eventos en todo el mundo de diferentes categorías y disciplinas, derrotando en la Final al US Open 2018, Drone Racing League at BMW Welt, Pool Deck at the Gabba Stadium y Overwatch League Grand Finals.

Los jueces reconocieron la creatividad y calidad de la celebración del podio del GP de México 2018, que incluyó una presentación en vivo por el DJ internacional Armin Van Buuren ante más de 30 mil aficionados.

"Cada año nos esforzamos por ofrecer a todos los asistentes a nuestro evento una experiencia memorable que además ponga en alto el nombre de México. Recibir este premio como 'Mejor Live Sports Experience' representa un gran orgullo y satisfacción a nuestra labor como organizadores; sin duda esto nos impulsa a seguir trabajando para continuar ofreciéndole a la afición mexicana la mejor F1esta", aseguró Federico González Compeán, Director General del GP de México.

El premio fue entregado en el Museo de Historia Natural de Londres, Inglaterra.

La carrera mexicana, que se celebrará en 2019 del 25 al 27 de octubre, ha ganado los cuatro reconocimientos consecutivos a Mejor Evento del Año y los premios como Promotor del Año recibidos durante los FIA Americas Awards.





