Reconocerán la trayectoria de Karlo Ontiveros

Chihuahua, Chih.- El entrenador, promotor y directivo chihuahuense Karlo Ontiveros Corral será reconocido por su exitosa trayectoria durante el séptimo Campeonato Nacional de Kick Boxing 2022 a desarrollarse el próximo 25 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa.

“Es un honor para mi y toda mi familia recibir este reconocimiento a mi trayectoria de 12 años dentro de esta disciplina de Kick Boxing” y agregó “La verdad no me lo esperaba fue una grata sorpresa y más aún que reconozcan tu trabajo fuera de tu ciudad y Estado y lo hagan extensivo a nivel nacional lo que me llena de orgullo y satisfacción”, afirmó Karlo.

Ontiveros Corral indicó que su objetivo siempre ha sido el de impulsar el deporte y ya son seis años en el comité municipal donde comenzó su hija Jared y el continúo hasta la fecha logrando tener presencia y colaboración hasta ahora en 16 municipios. “Tuvimos la oportunidad con trabajo, el poder resurgir el Kick Boxing en Chihuahua donde había no más de 30 afiliados y para el primer año incrementamos a más de 150 siendo un puntal la Copa Dinastía que con cinco ediciones no solo abarca el Estado sino de otras entidades del país logrando una cifra récord de 411 este año”, aseguró.

Confirmó que Chihuahua acudirá en dos camiones con una delegación de 60 peleadores provenientes de Ciudad Juárez, Meoqui, Delicias, Rosales y Chihuahua.

“En nuestro caso la Academia Dinastía Ontiveros asistirá con 15 atletas y gracias a las actividades realizadas con tiempo logramos apoyarlos pagándoles la transportación vía terrestre y un hotel de primera categoría”, finalizó.

Para Saber…

El reconocimiento a Karlo Ontiveros éste próximo 25 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa será por la AKS y en el marco del séptimo campeonato nacional de Kick Boxing el cual se regirá bajo el reglamento de la Federación.