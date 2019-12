Recupera América jugadores a tiempo

Ciudad de México.- El América por fin puede presumir a su trabuco.

Después de un torneo marcado por las partidas de jugadores, además de las lesiones y suspensiones, en el momento más oportuno las Águilas tienen disponible al grueso de sus jugadores estelares, de cara a la Semifinal contra Monarcas.

Giovani dos Santos está completamente recuperado tras la cirugía en el muslo, Guillermo Ochoa se adaptó ya al equipo, Andrés Ibargüen y Federico Viñas alzan la mano como hombres importantes tras superar molestias físicas, el lateral Jorge Sánchez está recuperado tras una lesión en Selección Mexicana, y Henry Martín ganó la titularidad como centrodelantero luego de superar problemas en el tobillo.

El América no había podido armar un once ideal en lo que va del torneo, pero ahora Miguel Herrera tiene por fin un plantel titular y una banca poderosa, de la cual puede echar mano hoy en el juego de ida de la Semifinal, en el Estadio Morelos.

El "Piojo repetiría alineación: Ochoa, Aguilar, Valdez, Aguilera, Sánchez, Guido, Richard Sánchez, Ibargüen, Dos Santos, Viñas y Martín.

La plantilla estará aún más fortalecida el domingo ya que Nicolás Castillo estará en condiciones de jugar, así como Renato Ibarra, el extranjero sacrificado para cumplir con la regla 9/9, y quien no viajó a Morelia por problemas musculares.

El pasado 9 de agosto, hace cuatro meses, el "Piojo" Herrera presumió a su plantilla.

"Cuando toda la gente hablaba de que se estaba desmantelando el trabuco volvimos a hacer lo mismo, ese trabuco lo fuimos armando nosotros y estamos conscientes de que podemos armar otro, tenemos un equipo muy capaz.

"Tengo dos jugadores en cada posición, me parece que no necesito más", dijo.

A partir de ese momento, a veces ni le alcanzó para armar un once totalmente competitivo, pero aun así las Águilas nunca salieron de zona de Liguilla.