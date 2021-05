Red Bull no me ha presionado, revela ‘Checo’ Pérez

El mexicano Sergio Checo Pérez reveló que la escudería Red Bull no lo ha presionado para que entregue resultados, sino que de él mismo viene la presión, previo al Gran Premio de Mónaco de la F1.

“Toda la presión viene de mí mismo. Realmente quiero entregar el máximo potencial del automóvil, donde está operando el equipo. El equipo no me ha presionado, sé qué tipo de trabajo tengo que hacer para que no tengan que decirme qué hacer. No es principalmente para ayudar a Max (Verstappen), es para entregar, estar en la pelea donde el auto debe estar. Es tan simple como eso. Tengo que estar donde el coche merece estar y no pude hacerlo el fin de semana pasado”, dijo el tapatío.

En el Gran Premio de España, Pérez se quedó a medio camino. Actualmente ocupa la sexta posición en el Mundial de Pilotos con 32 unidades.

‘Checo’ considera que hay avances en su adaptación y enfatiza que el camino a seguir es el que ha trazado su coequipero.

En Mónaco, el mexicano apunta que es un fin de semana importante para que pueda construir y ganar esa confianza con el auto.

“Espero que podamos hacer un muy buen fin de semana aquí”, dijo.