Reducción de extranjeros no afectará a Tigres

Ciudad de México.- La reducción gradual de jugadores extranjeros en el futbol mexicano no afectará a Tigres y el cuadro felino tendrá que acoplarse a estos nuevos reglamentos, así lo aseguró Miguel Ángel Garza, presidente del equipo.

Creo que nosotros como institución debemos de acoplarnos a las reglas de la Liga y de la Federación. Sacar los mejores dividendos de acuerdo a la reglamentación, esta reducción no creo que le deja de afectar al club en ninguna forma sino tomar en cuenta las nuevas reglas para planear al plantel, a la organización bajo esa reglamentación. Todos estamos en las mismas circunstancias, lo que hay que hacer es una buena planeación y buenas tomas de decisiones", declaró.

Por otro lado, comentó que esta disminución de futbolistas no nacidos en el país no será garantía para el jugador mexicano, esto en el intento de explotar más la calidad del futbolista azteca.

"La calidad se tiene que demostrar y todos tienen la oportunidad de demostrarla, tanto el mexicano como el extranjero. Yo no veo si es favor o en contra o si va a ayudar a uno o va a perjudicar a otros, todos estamos en igualdad de circunstancias. La calidad puede ser un jugador de 15 o 16 años y si tiene calidad la va a demostrar, no veo que sea de edades el futbol, es de buenos o malos jugadores", agregó.

“EL CULPABLE NO FUE SALCEDO”

Los errores de Carlos Salcedo en la eliminación de Tigres ante América en los pasados Cuartos de Final, han causado cierto rencor entre la afición y el futbolista, quienes ya piden la salida del defensor, sin embargo, Miguel Ángel Garza blindó de toda culpa al zaguero, además de brindarle su apoyo al cien por ciento.

"No puntualizar a un solo jugador. Conocemos la calidad de Carlos y el haberlo traído no era por traerlo para un juego. Lo que estamos viendo en él, es ver sus virtudes y cualidades y potenciarlas, no fijarnos en el defecto específico de un juego”, mencionó.