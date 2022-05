Reduce Liga MX a barras con medidas de seguridad

CDMX.- Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, mencionó que a partir del 5 de marzo, con la violencia en Querétaro, el futbol mexicano cambió y tras las medidas implementadas en materia de seguridad, la gente volvió a los estadios para tener un ambiente familiar en las gradas.

En el 2017 se inició con un proceso de credencialización de los grupos de animación, pero al solicitar este año que se terminara con el anonimato y que se sometieran a un proceso más riguroso, disminuyó en un 50 por ciento el número de seguidores en las barras.

"Teníamos registrados 27 mil 977 y a partir de la credencialización ahora tenemos 14 mil 370, se redujo 50 por ciento del número de los miembros, están conscientes de que la Liga los tiene centralizados. Además, luego de las medidas implementadas tras los sucesos de Querétaro, se incrementó en 11 por ciento la presencia del aficionado (1.3 millones más de aficionados)", explicó Arriola.

También ha habido tolerancia cero para cualquier brote de violencia.

"Se han sacado a 654 personas. Es el principio del fin de los violentos", expuso el directivo.

Para la siguiente temporada se implementará el Fan ID en todos los estadios y el sistema estará centralizado por la Liga, para homologarlo en todos los inmuebles.

"Para el primer partido del siguiente campeonato se implementará el Fan ID, que puede funcionar sin internet, y no nos vamos a quedar con base de datos, no la tendrá la Liga", subrayó.

Arriola reveló que han tenido dos reuniones con las comisiones del Senado y ya hay una iniciativa para incrementar las sanciones a los que cometan actos violentos en los estadios.

"A los que hay que proteger es a la familia que va al futbol", recalcó.

Sobre la venta del Querétaro dijo que tiene de plazo hasta diciembre y hasta el momento saben que ha habido varias ofertas, pero la Liga no puede más que ser un facilitador, pues el tema le compete a los dueños.

Sobre la oferta de Apollo Global Managment para comprar una parte de los derechos de las transmisiones de la Liga fuera de México, el presidente de la rama dijo que no le han hecho una propuesta formal.

"Están viendo desde fuera a la Liga, hay fondos de inversión que quisieran estar, no hemos sido contactados por ninguno. Se ve como una buena empresa y podría ser destino de inversión, es buena noticia, aunque no he sido contactado", explicó.

Finalmente, Arriola indicó que Víctor Velázquez sigue como representante de Cruz Azul ante la Liga, pues nadie le ha notificado algún cambio corporativo.