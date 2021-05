Regala Reynoso medalla de campeón al 'Ojitos' Meza

Reforma

Ciudad de México.- Juan Reynoso no perdió el tiempo y en menos de 24 horas cumplió su promesa de llevarle su medalla de campeón de Liga MX al técnico Enrique Meza.

El timonel peruano, que hizo campeón a Cruz Azul en este Guardianes 2021, había prometido en la conferencia tras la Final que le llevaría la presea al "Ojitos", quien lo trajo a México con La Máquina.

"Quería aprovechar el momento para agradecer a alguien que fue fundamental y que sin él, Juan no estaría aquí: el profe Meza", explicó Reynoso anoche.

"Esta medalla la va a tener en su casa, bien resguardada, porque es más azul que nadie".

Reynoso acudió al hogar de Meza y le dejó la medalla, para luego posar para una fotografía que subió una persona allegada al timonel peruano.

El ex defensa llegó en 1994 a La Máquina, que era dirigida por Enrique Meza. El "Ojitos" no ha podido ganar el título con Cruz Azul, en ninguna de sus 4 etapas, y hasta perdió la Final del Apertura 2009.

"Me decía el Profe: ya ojalá alguien acabe con este suplicio, porque en las noches me levanto y ya quiero que acabe'. El Profe no lo sabe, hoy hablé a media tarde con él y esto es para él", explicó Reynoso anoche.