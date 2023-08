Regresa la Liga MX a su cruda realidad

CDMX.- La Liga MX creyó que sus clubes serían el alma de la fiesta de la Leagues Cup y lo único que lograron fue una terrible cruda.

El líder Chivas ya no parece tan imponente ahora que acabó sotanero contra los estadounidenses; Cruz Azul fue tan congruente con su mal desempeño que Ricardo Ferretti fue cesado por primera vez en el transcurso de una temporada; mientras que el América fue uno de los seis clubes goleados por rivales de la MLS.

El Apertura 2023 se reanuda hoy, tras un mes de ausencia, pero el ambiente está lejos de ser festivo.

Porque mientras Lionel Messi y compañía se regodean con la Final de la Leagues Cup y las versiones de su próxima participación en Copa Libertadores, la Liga MX atrae los flashes más por las cuestiones extrafutbolísticas que por lo que promete en la cancha.

El Juárez-Chivas (hoy a las 21:10 horas) será pitado por Fernando Hernández, el árbitro que en abril pasado agredió a un futbolista. Cruz Azul recibirá a Santos el domingo, con el ingrediente de Matheus Doria, quien ya había reportado con La Máquina cuando fue regresado a Torreón por presuntos problemas físicos.

Atlas será anfitrión del América con la interrogante del estado de la cancha del Estadio Jalisco, tan maltratada por un concierto y las lluvias que el pasado lunes estaba inservible para el juego de ambos clubes en la Liga MX Femenil.

Por si no fuera suficiente, no habrá partidos en esta jornada sabatina para no quitarle focos a Messi y la Leagues Cup.

El Apertura 2023 tampoco tendrá, en esta reanudación, a goleadores como Germán Berterame y Henry Martín, lesionados en Estados Unidos.

Pachuca quedó eliminado en su único partido de Leagues Cup y ya poco queda de aquel campeón del Apertura 2022, mientras que el vigente monarca Tigres mordió el polvo en Octavos de Final.

Para colmo, la pausa de un mes del torneo obliga a que ahora se juegue en dos meses y tres semanas el resto de la Fase Regular, con cuatro fechas dobles incluidas.

Mientras, los dirigentes venden el discurso de que la Liga MX puede estar en el Top 5 mundial, aunque ya ni las manos meta contra clubes de un país en el que no se habla de futbol sino de soccer.