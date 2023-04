Regreso triunfal

Eduardo Morán / El Diario

Un nutrido grupo de atletas juarenses conquistó varias medallas en el Torneo Nacional de Wushu, que se celebró recientemente en la ciudad de Chihuahua, y donde Samuel Montalvo logró un lugar en la selección nacional que irá al Mundial en la categoría de adultos, mientras que Raúl Rubio, de 19 años, está en espera de que sea confirmado como seleccionado en la misma categoría.

“Es el primer circuito nacional. Con este torneo están buscando calificar para el Mundial de adultos, el año pasado fue Mundial Junior, en donde Raúl todavía alcanzaba como junior, y ahora que sube a adulto está buscando calificar para adulto, que probablemente, según los resultados que obtuvimos, sí va a estar en el Mundial de este año, que va a ser en Dallas”, señaló Christian Valenzuela, sensei del Instituto Charza de Wushu.

“De todos los que llevamos sólo dos no trajeron medallas. Por ejemplo, como compiten en manos libres y luego armas, y los de alto rendimiento en manos libres, arma corta y arma larga. Entonces, los de alto rendimiento todos se trajeron tres medallas, y los principiantes, intermedios y avanzados, unos se trajeron una medalla, otros dos medallas, dependiendo de las categorías porque van en diferentes”, agregó Valenzuela.

Raúl Rubio dijo que para él este nacional era muy importante por ser el primero en el que compitió en la categoría mayor.

“Es una experiencia sorprendente porque ya no competía solo, me tocó competir con aquellas personas que desde que estaba chiquito veía competir, con amigos, con algunos que fueron mis coaches, que me ayudaron mucho a crecer en las categorías junior. Y ahora competir contra ellos es emocionante y sorprendente porque puedo decir que me pude medir con los que tienen mejor nivel a nivel nacional”, compartió el estudiante de segundo semestre de ingeniería mecatrónica en la UACJ.

Rubio conquistó medalla de plata en armas combinadas y bronce en manos libres, resultados que para él tienen mayor relevancia porque los consiguió contra aquellos a los que siempre admiró, de los que aprendió y a algunos incluso en esta ocasión superó.

María Luisa Ávila, en categoría adultos, se trajó dos medalla de oro, en taichí manos libres y en taichí armas.

“El taichí es parte del wushu, pero podemos practicar todo lo que nos ataña, el taichí es un estilo muy distinto, es más lento, por eso a veces no le atrae tanto a la gente, porque lo demás es más activo”, dijo Ávila, quien practica esta disciplina desde hace seis años.

“Fui a Chihuahua y gané dos medallas de oro y de verdad sí me sentí muy bien que todos me estuvieron apoyando. Cuando dijeron mi nombre, que me aplaudieron, me sentí como muy feliz”, comentó Apolo Zuany, de 10 años de edad y estudiante del quinto año de primaria en el Instituto Bilingüe Loreto.

“Fue una experiencia padrísima, ahora me tocó competir en Junior B, que es una categoría más arriba y tenía más competencia, competencia más fuerte de otros estados”, señaló por su parte Karen Pastrana, de 15 años de edad y a quien esta disciplina le ha ayudado a ganar mucha seguridad al momento de hacer sus rutinas en el área de competencia.

Torneo Nacional de Wushu

Chihuahua, Chih.

Medallistas juarenses

Alto rendimiento

Raul Rubio, 19 años

Plata en armas combinadas

Bronce en manos libres

Samuel Montalvo, 36 años

Plata en manos libres

Plata en armas combinado

Marvil Talavera, 20 años

Bronce armas combinado

Dylan Cázares, 14 años

Oro armas combinadas

Plata manos libres

Karen Pastrana, 15 años

Plata armas combinadas

Bronce manos libres

Apolo Zuany, 10 años

Oro manos libres

Oro armas combinadas

Joaquín Hernández, 10 años

Oro armas

Plata manos libres

Detección de talentos

Isis Danae Chávez, 15 años

Oro en armas

Plata manos libres

Mateo Martínez, 8 años

Oro manos libres

Oro armas

Iker Ávila, 8 años

Bronce manos libres

Bronce armas

Dante Olmos, 8 años

Plata manos libres

Plata armas

Ingrid Terrazas, 26 años

Plata manos libres

Plata armas

Eros Estrada, 15 años

Plata armas

Bronce manos libres

María Luisa Ávila, Adultos

Oro taichí manos libres

Oro taichí armas

Anahí Deloya Bibiano, Adultos

Oro taichí