Relación Checo-Red Bull podría durar más allá de 2024

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La relación entre Red Bull y Sergio Pérez puede durar más allá de 2024 si lo resultados son los esperados.

El equipo de las bebidas energéticas está satisfecho con el trabajo que ha realizado el mexicano desde 2021 hasta la actual temporada, donde ocupa el subliderato del Campeonato de Pilotos con 189 puntos.

Pero, si Checo llega a fallar, en Milton Keynes buscarán opciones más allá de AlphaTauri para completar la alineación en la que estará presente el bicampeón Max Verstappen.

"Creo que el 25, siempre es bueno tener opciones. Quiero decir, Max está fijo hasta el 28. El contrato de Checo se extiende a finales del próximo año.

"Si él, si Checo cumple, seguiremos con Checo. Si no lo hace, por la razón que sea, entonces es (posible que no continúe), pero eso no se limitará solo a los conductores de AlphaTauri, porque hay un montón de conductores arriba y abajo del pit lane a los que les gustaría conducir un coche Red Bull", comentó Christian Horner, jefe de la escudería austriaca.

El programa de desarrollo de jóvenes conductores parece no ser la ruta ideal para encontrar un compañero ideal para el neerlandés, lo que abre las puertas a los experimentados.

"Todo el propósito de AlphaTauri y Toro Rosso antes era entrenar a los pilotos como candidatos potenciales para Red Bull.

"No veo la edad como una barrera. Cuando veo lo que está haciendo Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Lo que cuenta es todo sobre lo que hay aquí (en la mente)", finalizó.