Relevo en Dorados UACh

En presencia del director de la Coordinación de Actividades Deportivas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Hanss Flores Porras, y de la jefa de Equipos Representativos, Gabriela Domínguez, se hizo el anuncio del relevo al mando de este emblemático equipo de basquetbol de la UACh.

“El momento de abrir paso a gente más joven ha llegado. No me retiro, yo seguiré como asesor de este equipo porque yo soy universitario toda mi vida y seguiré al pendiente del trabajo de Alfonso, a quien le brindo toda mi confianza para salir adelante”, dijo en su mensaje Ángel Ortiz, quien estuvo al frente del equipo universitario por 23 años.

Asimismo había estado previamente 12 años como asistente de Pedro Barba y Homero Moriel.

“Si agregamos a esos 35 años de entrenador los seis que jugué como universitario, le he dedicado los últimos 41 años de mi vida a esta mi gran pasión, el basquetbol y la UACh”.

Dejó entrever que buscará apoyos de exuniversitarios para que el actual equipo tengo giras de fogueo en otras partes del país como del extranjero.

Por su parte Alfonso “Pocho” Araiza, quien había sido el asistente de Ángel Ortiz desde el 2003, aseguró: “Estos 16 años de asistente de Ángel aprendí muchísimas cosas del profe, desde saber ganar y saber perder, y ahora afronto un compromiso muy grande, Dorados es un referente a nivel nacional y le agradezco al profe todo el aprendizaje recibido y que ha sido siempre un ejemplo para mí .yYahora vienen cosas difíciles, armar un equipo competitivo para afrontar el próximo proceso de universiada”, dijo Araiza, quien como jugador forma parte de aquella brillante generación chihuahuense de Eduardo Nájera, Miguel Riggs y Álex Aguirre, entre otros que obtuvieron tres campeonatos nacionales consecutivos.

Entre los logros recientes más destacados de Ángel Ortiz y Alfonso Araiza está el campeonato nacional del Gran 8, realizado en el propio gimnasio “MBA” en el 2011, y la medalla de oro en la Universiada Nacional de Culiacán, Sinaloa en el 2013.

Hanss Flores aseguró que en dos años la UACh regresará a la Liga ABE.