Relojes, caballos purasangre y autos de lujo: así es la ostentosa vida del 'Canelo'

"No me gusta presumir, pero esto me lo he ganado a base de chingadazos. y hay más, pero solo con eso. Con todo respeto vamos por más”, escribió el pugilista mexicano Saúl Álvarez como parte de la descripción de una foto que compartió en Instagram en el 2016 y en la que se mira su colección de automóviles deportivos.

Entre los autos que posee el cuatro veces campeón mundial están: Lamborghini Aventador, Porsche 911 Turbo, Ferrari 458, Nissan GT-R 2012, Mercedes Benz Clase G 6×6, camioneta de la que sólo se fabricaron 200 unidades y tiene un valor aproximado de 20 millones de pesos mexicanos (USD 1.02 millones).

Entre las más recientes adquisiciones del chico de 29 años es un Bugatti Chiron de color azul. El automóvil que se caracteriza por ser uno de los más veloces al alcanzar 420 kilómetros por hora y su valor es de USD2.5 millones.

Al mes, las ganancias del Canelo, como también se le conoce al pugilista, ascienden a 7.8 millones de dólares. En consecuencia, la revista Forbes lo ubicó como el cuarto atleta mejor pagado en este 2019, por detrás de los futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

Por su primer combate, el boxeador ganó 800 pesos, en octubre del 2005. En tanto, 15 años después, Saúl firmó uno de los contratos más lucrativos en el deporte por USD365 millones por 11 peleas, con la plataforma DAZN.

Además, por tema de patrocinio tiene ingresos por USD1.5 millones al tener asociación con empresas como Under Armour, Tecate, Value, Cavall 7, Everlast, Hennessy y Akron

Mascotas

El originario de Jalisco tiene caballos pura sangre, los cuales tiene un valor de entre 80,000 y 150,000 pesos mexicanos (USD 4,094 y 7,677), de los cuales ha mostrado en diversas ocasiones imágenes en su cuenta de Instagram.

Entre sus ejemplares está “Spirit”, de raza bayo que fue un regalo del cantante mexicano Vicente Fernández.

El año pasado, el entrenador de perros, Chico López le obsequió al atleta mexicano un cachorro pit bull terrier, que se estima su valor es de 3 millones de pesos (USD153,547). La mascota lleva por nombre la “Reina”.

Ropa y relojes

Para el jalisciense, que tiene un récord de 53 victorias, es importante sentirse cómodo con la ropa que porta y entre las marcas de su predilección están Gucci, Givenchy, Versace, Dolce & Gabbana, principalmente.

Por ejemplo, en su guardaropa hay piezas de la colección GYM de Dolce & Gabbana, que fue inspirada en Muhammad Ali, el precio de una playera es de USD205 y de una sudadera es de USD395.

Los colores que suele usar son: azul y negro, justifica en un video para uno de sus patrocinadores que son los que mejor le quedan.

En su visita al Coliseo Romano, el mexicano portó una sudadera Gucci, con un valor de 25,000 pesos (USD1,279).

Entre sus accesorios predilectos están los relojes de marcas como Rolex, Patek Philippe, Richard Mile, Audemars Piguet y Roger Dubuis, posee una colección de 50 ejemplares.

En su colección está el modelo Excalibur Flying Tourbillon Skeleton de la firma Roger Dubuis, valuado en 1.4 millones de pesos (US73,890). Dicho accesorio se lo entregó el CEO de Roger Dubuis, Nicola Andreatta, durante la visita del peleador a Mónaco.

También cuenta con un Rolex Submariner Date.





