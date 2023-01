Renuncia a indemnización víctima de Dani Alves

Ciudad de México.- La joven que acusa de agresión sexual a Dani Alves renunció a una indemnización económica. Desea que el ex jugador de los Pumas sea encarcelado.

En caso de condena, la mujer de 23 años tiene derecho a ser resarcida económicamente, por las lesiones y daños morales sufridos, a decir de la jueza que lleva el caso, según informó el diario El País.

No obstante, la víctima reiteró que quiere justicia por la agresión que acusa. El futbolista pasó la noche en prisión preventiva, debido a las múltiples contradicciones en las que cayó.

Mientras que la versión de la mujer fue consistente, el brasileño ofreció distintos relatos. Para empezar, en Antena 3 comentó que nunca había visto a la chica.

"Según fuentes judiciales ofreció hasta tres versiones distintas en una comparecencia que apenas duró unos 45 minutos. A preguntas de la jueza, dijo que estaba en el baño cuando la chica entró y que no hubo contacto. A preguntas de la fiscal, matizó que cuando ella entró en el baño, él se quedó parado, sin saber qué hacer. Y a preguntas de la acusación particular, se explayó más y atribuyó la conducta sexual a la víctima. Alves dijo que la chica se le echó encima mientras estaba en el váter haciendo sus necesidades y le practicó una felación. Y que si no había dicho nada hasta entonces era para 'protegerla'", detalló el medio español.

El diario El País reforzó la exclusiva de El Periódico de Cataluña, con respecto al testimonio de la víctima. Ella refiere que en la madrugada del 30 de diciembre, al interior de un baño en la sala VIP de la discoteca Sutton, el futbolista quiso obligarla a que le practicara una felación y, ante el rechazo, la golpeó y la violó.

En caso de ser hallado culpable, Alves podría ser sentenciado hasta 12 años de prisión