Renuncia Chiro Peters como Presidente de la Sexta zona de béisbol de Cuauhtémoc

Esta tarde se hizo oficial la renuncia de Diedrich Peters Klassen, conocido como Chiro Peters, como Presidente de la Sexta zona de béisbol, que maneja a Manzaneros de Cuauhtémoc. El ahora ex directivo envió una carta al Presidente Municipal de Cuauhtémoc y una a la afición.

Chiro Peters recomendó en ambas cartas que su sucesor sea Guadalupe Ramos contra quien contendió por la presidencia del órgano rector del béisbol en la región.

El mensaje a la afición dice lo siguiente:

En el año 2018 fue cuando tuve el honor de empezar como Presidente de la Sexta Zona de Béisbol hasta la fecha. Recordando mis inicios en esta bonita pasión del beisbol me encontré con una infraestructura en muy mal estado y más aun con muchas carencias en el Gran Estadio Cuauhtémoc, siendo esto el motivador para el gran cambio que tenemos en nuestras instalaciones y por eso actualmente contamos con el mejor Estadio de nuestro Estado.

Al recordar algunas de las adquisiciones, construcciones, remodelaciones y mantenimiento de nuestro Estadio, me doy cuenta que todo lo anterior se dice fácil, pero requiere de mucho esfuerzo y buena administración. Como es sabido de todos ustedes no solo fue mi tiempo y mi esfuerzo sino también se requirió de una inversión económica personal, la cual se ve reflejada en nuestras instalaciones.

Quiero continuar primeramente agradeciendo a Dios por esta etapa de mi vida, así como a mi familia, jugadores, cuerpo técnico, amigos, porra, afición, medios de comunicación, autoridades (Beto, Carlos y Macario) y por supuesto también a mi equipo de trabajo que siempre estuvieron en apoyándome en todo momento (Meny, Fredy, Edgar, Javier, Adrián, Pay y Chama), más que una directiva era un ambiente familiar y con mucha confianza por eso todos teníamos voz y voto, Gracias a todos ustedes.

Es difícil poner pausa en esto que me apasiona tanto; pero entiendo que son ciclos y hoy este se está concluyendo, es tiempo de pasar la estafeta como se dice y me voy contento, pero no satisfecho (1 campeonato, playoffs y semifinal) porque siempre competimos para ser campeones cada año. Es importante que TODOS continuemos apoyando a nuestro equipo MANZANEROS DE CUAUHTÉMOC , por eso hay que continuar con la buena administración y mantener nuestras instalaciones como están, por que eso lleva mucho esfuerzo y dinero(personal y de nuestra afición). Es de caballeros reconocer el buen actuar, el interés y el aporte económico realizado al béisbol el Sr. Guadalupe Ramos Pérez , por eso lo recomiendo para que este sea el próximo dirigente de esta gran zona; a pesar de haber sido mi rival contendiendo para este 2022 creo que es su momento por lo cual afición y autoridades vamos confiando en él y darle la oportunidad. Me atrevo a escribir esto porque amo el beisbol y más a mis Manzaneros. "No es un adiós, es una hasta siempre".

La carta al presidente municipal dice lo siguiente:

Lic. Humberto Pérez r Mendoza.

Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Chih.

Por medio del presente le envió un cordial saludo y a la vez me permito darle las gracias por la confianza brindada hacia mi persona para presidir la Sexta Zona de Béisbol, así mismo por medio del mismo hago de su conocimiento mi renuncia a este mismo cargo. Durante el periodo que presidí la zona realicé mi mayor esfuerzo, tanto en lo físico, emocional y económico mico para tener hoy en día a el mejor estadio de béisbol del Estado de Chihuahua; en el aspecto deportivo me voy contento, pero no satisfecho (1 campeonato, playoffs y semifinal) porque siempre competimos para ser campeones cada año.

Sabedor que usted una persona que le apasiona el béisbol y lo conoce a cabalidad no solo en lo deportivo sino también en el aspecto administrativo, se podrá dar cuenta que no es fácil presentar mi renuncia, pero entiendo que son ciclos y es momento de pasar la estafeta, por lo cual me permito recomendarle al Sr. Guadalupe Ramos Pérez como próximo dirigente se esta noble zona. Para mi persona es muy importante que se continúe de forma clara y transparente con este compromiso tan grande y consideró que la persona idónea es el Sr. Ramos, lo veo en sus acciones y en su interés por el béisbol, por eso la recomendación, porque creo que viene aportarle y no a restarle a nuestro deporte.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención brindada, me despido de usted. (adjunto documento de infraestructura)

Atte.

C. Diedrich Peters Klassen

Presidente de la Sexta Zona de Béisbol Cuauhtémoc.