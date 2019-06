Renuncia Diego Maradona a Dorados

"Esta camiseta es una causa más para decirme que me vaya". Esas fueron las palabras de Diego Armando Maradona, anunciando que al terminar el Torneo de Ascenso MX de futbol profesional dejará a los Dorados de Sinaloa.

Su equipo igualó la noche del viernes a un gol ante el Mérida, y Diego al finalizar el cotejo, mencionó que le hace más mal que bien a la institución.

"Hay una falta, un penalti muy claro sobre Amaury Escoto y no lo marcan... ¿Sabes por qué no lo cobran (los árbitros)? Porque ustedes (los medios de comunicación) van a decir que lo hizo porque era el equipo de Maradona. Le estoy haciendo un mal a Dorados y por eso me voy".

Así que pase lo que pase al finalizar el torneo, el argentino hablará con el presidente Antonio Núñez y se irá del equipo.

"Basta ya de futbol, puras peleas. Uno se porta mal, es el peor del mundo, se porta bien, es el peor del mundo. No tengo contrato firmado con nadie, hablaré con mi mujer y veremos qué hacer".

Y por eso es que la camiseta "argentinizada" de los Dorados, es motivo para decir adiós: "Cuando te hacen un homenaje en vida, lo puedes disfrutar. Cuando estás abajo de la tierra te pueden hacer 28 homenajes y ni te enteras".

Eso sí, Diego Armando Maradona planea quedarse a vivir en Culiacán, "si encuentro una clínica para tratar a mi hijo, lo haré. Aquí me han tratado muy bien, la gente me quiere y yo los quiero... Veré qué hacer".





