Reparte 'Chicharito' responsabilidad por quinto partido

Reforma

Ciudad de México.- Javier "Chicharito" Hernández no tendrá posibilidad de pelear en el Mundial de Qatar por el quinto partido, pero sí revela la que a su punto de vista es la clave para acceder a Cuartos de Final.

El máximo goleador de la Selección Mexicana, con 52 dianas, habla sobre el juicio de la historia por el estancamiento en los Octavos de Final.

"Creo que sí (estoy satisfecho con los resultados), creo que esa generación dorada, se dio un campeonato Mundial infantil (2005), se llegaron a unos Cuartos de Final en el Mundial Sub 20 (2007), muchos de esa generación dorada consiguieron una medalla olímpica (2012), muchos llegaron a la Selección Mexicana mayor, muchos jugaron en Europa, sí, yo creo que sí.

"Obviamente se califica y se nos va a calificar por qué pasó con la Selección, obviamente, y que llegar al quinto partido, pero siempre he dicho que en México nos encanta dejarle al 100, 100, 100 por ciento, de todo, a los once jugadores que juegan ese partido, y créeme que lleva muchísima responsabilidad también prensa, directivos y muchísima gente por la cual no se llega al quinto partido", expresa Hernández.

El "Chicharito" sufrió por las eliminaciones de México en Octavos de Final contra Argentina en 2010, Países Bajos en 2014 y Brasil en 2018, en tres de las siete ediciones consecutivas en las que el Tri ha caído en esa instancia.

"El quinto partido debe de ser un merecimiento de todo el país, de toda la cultura, de cómo se puede trabajar, que haya una mejor relación entre prensa y jugadores y una muchísima mejor relación entre directivos y jugadores y ya ni se diga entre la fanaticada con todos los jugadores, es un trabajo en el que juega México, no juegan once, juega todo México.

"Siempre los primeros responsables y a los primeros a quienes se nos tiene que criticar somos nosotros, porque jugamos, nosotros hacemos los goles ahí, los sacamos, barridas y todo, que no se me malinterprete, pero por qué el quinto partido es un tabú yo creo que sí va mucho de la mano con la idiosincrasia del pueblo mexicano y que todos tenemos que mejorar mucho", sentenció el "Chicharito".

Sugiere 'Chicharito' trabajo grupal

La Selección Mexicana debe desmarcarse del ego si es que quiere trascender en un Mundial.

Javier Hernández, quien con 52 goles es el goleador histórico del Tricolor, pugna por un verdadero trabajo colectivo, para superar esa barrera de los Octavos de Final.

"A ver, en todo el mundo, la gente no me lo cree, en todo el mundo no hay más que palabras buenas de México, de cómo los mexicanos tratamos a cualquier extranjero, de la gran calidad que hay en todos los deportes, de la excelente comida, excelente país, excelente todo.

"Lo único que hace falta es que sepamos trabajar en equipo, todos, y a veces, desafortunadamente, trabajar en equipo es 'yo a lo mejor tengo que sobresalir un poquito menos para que tú sobresalgas más, pero si es por el beneficio del equipo, yo estoy dispuesto a pagar eso', esas son un tipo de cosas que no han pasado, mi abuelo me las platicó, mi papá me las platicó y yo las viví. Ojalá que para este Mundial los jugadores que vayan puedan cambiar eso para que se pueda llegar al quinto partido", expresó el "Chicharito" a CANCHA.

Fuera del Tri en 3 años

Tres años sin Tri...

Javier Hernández jugó por última vez con la Selección Mexicana un 6 de septiembre de 2019, fecha en la que marcó su tanto número 52 con el que alargaba la distancia sobre los próximos aspirantes a goleador histórico.

Desde aquel 3-0 contra Estados Unidos, el "Chicharito" no volvió al Tri.

Ni Gerardo Martino ni la FMF ahondaron en el motivo de la ausencia; sólo ha quedado claro que son temas extrafutbolísticos.

Las versiones apuntaron a que Hernández metió mujeres al hotel de concentración y que un empleado de la FMF perdió su trabajo por ser cómplice de la situación.

El "Chicharito" marcó 17 goles con el LA Galaxy la temporada 2021 en la MLS, cifra que ya igualó en la actual campaña y todavía tiene un par de cotejos por disputar.

Desde que dejó de ser convocado a la Selección Mexicana, el "Tata" Martino ha dirigido 48 partidos.

El futbolista tuvo ya un acercamiento con el técnico para limar asperezas, insuficiente porque el argentino es congruente en la idea de darle prioridad a quienes han sido constantes en el proceso.