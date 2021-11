'Repesca llegó para quedarse', dice presidente de Liga MX

Reforma

Ciudad de México.- El repechaje llegó para quedarse en la Liga MX presidida por Mikel Arriola.

La reclasificación que regresó al futbol mexicano como una medida para apoyar a la industria ante las pérdidas que provocó la pandemia es hoy un sistema que ha gustado y por eso se mantendría en 2022.

"Sí, en este momento sí. Tenemos la decisión de mantenerlo porque le genera mucho interés a la competencia y tenemos hoy una baraja importante de equipos que pueden ser campeones.

"Estamos con la decisión de mantenerlo. Si hay alguna iniciativa para modificarlo tendrá que presentarse en la Asamblea; hoy no la veo", dijo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.

El dirigente también habló sobre el proceso para que regrese el ascenso al futbol mexicano.

"Tenemos el año que viene que constituir el Comité de Certificación, de control económico, para que a partir de ahí ese Comité pueda acreditar cuáles son los equipos que cumplen con el control económico, con el cuaderno de cargos, y desde luego eso tendrá que empatarse con lo deportivo, entonces la fecha la van a generar los que cumplan, no hay una fecha perentoria, pero hay un espacio para que los equipos de Expansión tengan la oportunidad de acreditar que cumplen con su ingreso-gasto, que tienen equilibrio financiero y que sus fuentes de ingreso están normalizadas en el tiempo para prevenir cualquier desequilibrio", comentó.

El próximo año incrementa los desafíos en la Liga MX, toda vez que el Mundial arranca el 21 de noviembre y para esa fecha existe la posibilidad de que el torneo mexicano ya haya concluido, en aras de permitirle al técnico del Tricolor más tiempo de trabajo con los seleccionados.

"Me toca rendir cuentas en la Asamblea (en diciembre), con los tres pilares que nos aprobaron en el mes de mayo: primero, crecimiento en los ingresos, después mejoramiento del espectáculo, y tercero control económico, entonces me tocará presentar los resultados, yo creo que muy positivos a la Asamblea, en los tres rubros, no me quiero anticipar, pero por ahí va.

"También presentar el calendario. Se viene un año atípico, mundialista, entonces tenemos que ver qué ajustes hacer para que nuestros clubes tengan una buena actuación y actividad, predecible, y también que apoyemos con todo a nuestra Selección", expresó Arriola.

Alistan protocolo

En la Liga MX ya hay políticas de prevención y sancionatorias contra los actos de discriminación, por lo que ahora el organismo apunta a un protocolo que involucre a todos los sectores del futbol.

Su presidente Mikel Arriola expondrá la propuesta en diciembre durante la Asamblea de Dueños.

"Tendremos que tener un protocolo de no discriminación y violencia. En vez de tener distintas cosas segmentadas, tenemos que tener la decisión política de la Asamblea de generar este protocolo, tener una postura muy clara de la industria en contra de la discriminación, incluso buscar un Consejo de asesores externos para que den seguimiento a la política y tener una sola narrativa respecto de la posición de la industria y a partir de ahí también generar un diagnóstico.

"Yo creo que de diciembre a mayo podríamos ya armonizar que todas las regulaciones se apeguen a la política de no discriminación, así es como se debe de hacer, así es como lo recomienda FIFA. En la política tienes que tener cinco cosas: primero educación, luego reglamentación, control, las sanciones ya las tenemos, pero también trabajar todos los actores en una misma política", dijo Mikel.

La Liga MX y la FMF han mandado mensajes de cero tolerancia a quien incurra en actos discriminatorios, como ocurrió con el suspendido y multado Ricardo Ferretti.

"Creo que el mejor indicador de éxito sería no usar la parte sancionatoria, el artículo 1 del Reglamento de Sanciones y el 6 del Código de Ética, ese es el escenario que debemos buscar", expresó el dirigente Arriola.