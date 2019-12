Reporta Corona sin renovar contrato

Ciudad de México.- Sin haberle renovado contrato a Jesús Corona, Cruz Azul reporta mañana a la pretemporada rumbo al Clausura 2020.

Al guardameta mexicano se le termina el vínculo laboral con La Máquina tras el siguiente torneo.

Una fuente enterada de las negociaciones comentó a CANCHA que en las últimas semanas existieron pláticas entre Corona y la directiva para extender al menos un año más el contrato, pero esto no se concretó.

El torneo terminó para Cruz Azul y el grupo rompió filas sin que se cerrara la negociación.

La misma fuente informó que no hubo contacto entre las dos partes durante la semana de vacaciones que recibió el equipo, pese a que el vicepresidente Alfredo Álvarez había dicho el lunes pasado que se sentarían para concretar la renovación el miércoles 27 de noviembre.

"Se espera que el jugador reporte al club y entonces continuarán las pláticas, pero no hay nada seguro", reveló a CANCHA dicha fuente.

El guardameta mexicano de 38 años y 10 meses aterrizó en La Máquina para el Apertura 2009 por lo que ya cumplió una década en el conjunto cementero.

Corona ha manifestado su interés de continuar en Cruz Azul, pues tiene el visto bueno del DT Robert Dante Siboldi; sin embargo, la directiva celeste ya mira opciones para tener al sustituto del guardameta para cuando sea necesario.