Reportera deportiva sufre acoso sexual en vivo

Estados Unidos.- La reportera Alexandrea Bozarjian, quien se encontraba al aire cubriendo el maratón Savannah Bridge Run fue acosada sexualmente por uno de los corredores mientras transmitía en vivo.

Bozarjin, quien recibió una palmada en el trasero, logró recuperar la compostura rápidamente luego del incidente, abordó la situación en Twitter.

“Para el hombre que me golpeó el trasero esta mañana en la televisión en vivo: me violó, objetó y me avergonzó. ¡Ninguna mujer debería tener que aguantar esto en el trabajo o en cualquier lugar!. Hazlo mejor”, escribió en su cuenta.

Por su parte, el director del Consejo de Deportes de Savannah, Roberto Wells, dijo que la ciudad identificaría al hombre con sobrero y gafas de sol, responsable de darle una palmada en el trasero a la reportera.

Alex, lo que sucedió hoy es 100% inaceptable. Tienes mi seguridad de que lo identificaremos”, dijo Wells.

“Esto no será tolerado en nuestros eventos”, agregó Wells. “Me alegra que tengamos baberos y fotos de la carrera para una fácil identificación”.

Un portavoz del Departamento de Policía de Savannah dijo a NBC News que las autoridades estaban dispuestas a trabajar con Bozarjin de cualquier manera que ella quisiera proceder.

“Todo lo que puedo decir es que nos hemos puesto en contacto con Alexandrea y definitivamente vamos a trabajar con ella en cualquier capacidad sobre cómo el gustaría avanzar con este incidente”, dijo Keturah Greene, coordinadora de información pública de la policía.

Con información de New York Daily Mail