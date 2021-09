Reprocha Biles al FBI por indagatoria sobre abusos

Washington.- La estrella de la gimnasia olímpica estadounidense Simone Biles, denunció al FBI por hacerse de "la vista gorda" ante el abuso sexual que ella y otros jóvenes deportistas sufrieron a manos del ex médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, en un testimonio ante un panel del Senado este miércoles.

"Realmente se siente como si el FBI se hubiera hecho de la vista gorda y se hubiera empeñado en proteger a la organización de gimnasia de EU y al Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense", dijo Biles, quien testificó ante el Comité Judicial del Senado junto con otras tres mujeres que fueron abusadas por Nassar.

"Para ser claros, culpo a Larry Nassar y también culpo a todo un sistema que usó y perpetuó su abuso", dijo Biles, a veces llena de emoción. Este año, Biles ganó medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio al tiempo que atrajo la atención y elogios generalizados por su franqueza al hablar sobre los problemas de salud mental que la llevaron a abandonar algunas competencias.

Nassar fue médico del equipo de gimnasia femenina de EU durante casi dos décadas. Más de 100 mujeres lo acusaron de abuso sexual, por lo que en 2017 recibió una condena por una variedad de cargos estatales y federales, y actualmente cumple una serie de sentencias que equivalen a cadena perpetua sin libertad condicional.

La gimnasta olímpica McKayla Maroney testificó que estaba "conmocionada y profundamente decepcionada" porque el FBI no informó de su abuso y luego mintió al respecto. Ella describió con detalle gráfico un episodio de abuso cuando estaba sola con Nassar.

"En cuestión de minutos tenía sus dedos en mi vagina", dijo. Mientras relataba el asalto, un agente del FBI preguntó: "¿Eso es todo?" como si "mi abuso no fuera suficiente", dijo.

"El FBI no solo no denunció mi abuso, sino que cuando finalmente documentaron mi informe 17 meses después, hicieron afirmaciones completamente falsas sobre lo que dije", afirmó Maroney. "Eligieron mentir sobre lo que dije y proteger a un abusador de menores en serie que protegerme, no solo a mí, sino a otros niños".

Las gimnastas, que comparecieron en persona en un momento en que muchos testigos del Congreso testifican virtualmente, dijeron que reunieron el coraje para contar sus historias públicamente en un esfuerzo para evitar que el abuso sexual se repita entre deportistas.

En tanto, los senadores criticaron al FBI por no investigar adecuadamente la evidencia relacionada con el abuso sexual de Nassar hacia las deportistas.

"Las fallas del FBI en su investigación sobre Nassar pintan un cuadro impactante de negligencia del FBI en el cumplimiento de sus obligaciones e incompetencia grave", señaló el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, en la audiencia.

"Hoy nuestro enfoque está en el FBI: ¿Cómo fracasó tanto en lo que respeta a las víctimas de Larry Nassar?", expresó Durbin. "No se equivoquen, los fracasos atroces como este no surgen de la nada".

La atleta olímpica Aly Raisman y la gimnasta universitaria Maggie Nichols también testificaron en la audiencia sobre el abuso que sufrieron por parte de Nassar.

El director del FBI, Christopher Wray, está programado para comparecer por separado junto con el Inspector General del Departamento de Justicia, Michael Horowitz.

Un informe de Horowitz en julio encontró que altos funcionarios de la Oficina de Campo de Indianápolis de la Oficina Federal de Investigaciones no respondieron con urgencia a las acusaciones de abuso sexual de deportistas por parte de Nassar, y se tomó más de un año para preparar su investigación.

La indagatoria ocurrió antes de que Wray se convirtiera en director del FBI.