Resultados de Checo Pérez no enamoran a expertos

CDMX.- Un triunfo, una pole position y seis podios del mexicano Sergio Pérez a mitad de temporada 2022 son logros que no logran ponerlo entre los mejores del Power Ranking de la F1.

Tras 13 carreras, la Fórmula 1 dio a conocer su listado del parón veraniego, en el que se entregó un promedio de las pruebas sumadas, después de lo cual se crea una posición intermedia.

A pesar de los resultados del piloto tapatío de Red Bull en el año, el promedio del análisis que han hecho los especialistas del Gran Circo durante el año no logra darle mejores notas a Checo.

Después de cada Gran Premio, la máxima categoría publica un listado en el que un jurado de cinco miembros califica a cada piloto con una puntuación entre cero y diez.

Tras esa puntuación se toma el promedio de esto por conductor y se convierte en la evaluación final del conductor para esa semana.

En la clasificación general, todas las calificaciones se suman y ese número total de puntos luego forma el Power Ranking para ese conductor.

No sorprende que Max Verstappen esté en lo más alto del Power Ranking de F1, pues el neerlandés domina la clasificación con un promedio de 8.8.

Charles Leclerc es segundo en este listado con un 8.3, tras las trece primeras carreras.

George Russell (promedio de 8.0) y Lewis Hamilton (promedio de 7.9) son los siguientes en tercer y cuarto lugar, con Lando Norris ocupando el quinto lugar con un promedio de 7.7.

Luego hay dos españoles que ocupan el sexto y séptimo puesto. Fernando Alonso, quienes obtienen un promedio de 7.5, mientras que Carlos Sainz Jr. está justo detrás de su compatriota en P7 con un 7.3.

Checo se encuentra hasta la octava posición con un 7.3, igual que Sainz Jr.

Esteban Ocon (promedio de 7.1) y Kevin Magnussen (promedio de 7.0) completan la lista del Top 10.

Elogian dos actuaciones de Pérez

A pesar de ser promediado en octavo lugar a mitad de temporada, Sergio Pérez tiene dos notas destacables para dos de los colaboradores en el portal oficial de la Fórmula Uno.

En su análisis de media campaña, la máxima categoría preguntó a sus escritores y columnistas sobre la conducción más destacada hasta el momento y, David Tremayne, periodista de F1, y Will Buxton, presentador de F1.tv, catalogaron la actuación de Sergio Pérez en Montecarlo y Silverstone como las mejores de la campaña.

"Pedro Rodríguez fue mi primer piloto héroe y tengo varios amigos mexicanos tras compartir cabina de un Mini con Mario Domínguez en la Carrera Panamericana de 2018, por lo que me dio mucho gusto ver que Checo Pérez dominara para Red Bull, y de manera perfecta, en Mónaco", comentó Tremayne, sobre el tercer triunfo del tapatío en la F1.

"Fue una gran victoria, pues venció de manera justa a Max y no muchos pilotos lo han logrado".

Para Buxton, el desempeño del piloto de 32 años en el GP de Gran Bretaña ha sido de lo más sobresaliente de lo que va de la campaña 2022, pues con un incidente al iniciar la carrera, todo fue para cuesta arriba hasta llegar al podio.

"Después de su contacto al principio de la prueba, Checo se vio obligado a ir al fondo de la parrilla", escribió el periodista inglés, sobre el segundo lugar del tricolor en Silverstone.

"Su manejo me recordó al que realizó para su primer triunfo (Sakhir 2021) por la manera tan relajada de remontar lugares. No sólo una de las actuaciones más destacadas del año, si no también una de las mejores carreras en la trayectoria del mexicano en la Fórmula Uno".