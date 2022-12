Reta la sorpresiva Marruecos a Portugal en Cuartos de Qatar

Especial

Doha- Portugal sueña con volver a Semifinales, pero deberá apagar al sorpresivo Marruecos, hoy por los Cuartos del Mundial de Qatar 2022.

Los lusos desean citarse en la antesala de la Final pero enfrente estará una Selección que no quiere terminar con la ilusión de toda África y las naciones árabes.

El conjunto luso también lidia con la situación de Cristiano Ronaldo, criticado por la afición de su país y quien fue suplente en Octavos por decisión técnica de Fernando Santos.

Este será el tercer duelo de estas Selecciones en un Mundial por lo que también sobran motivos para cobrar revancha.

En México 1986, los marroquíes vencieron 3-1 a Portugal para ganar el Grupo F y terminar líderes del sector, con lo que hacían historia al ser la primera Selección africana en cerrar en la cima de un grupo dentro de una Copa del Mundo.

Los lusitanos quedaron eliminados en esa ronda.

Pero justamente Cristiano se cobró revancha para su Selección, en Rusia 2018, pues la figura portuguesa fue quien marcó el tanto de la victoria 1-0 sobre Marruecos, con lo que los lusos avanzaron a Octavos y eliminaron al conjunto africano.

Si Portugal desea volver a Semifinales, las que no juega desde Alemania 2006, Marruecos tiene ante sí la oportunidad de jugar por primera vez esta instancia para cualquier Selección africana.

En el Estadio Al Thumama, la afición estará balanceada pues Cristiano Ronaldo y su afición tendrá mucha gente pero los marroquíes también han mostrado músculo en las tribunas y muchos aficionados asiáticos también se han sumado en apoyo al verlos como una linda sorpresa en Qatar 2022.

CUARTOS DE FINAL

Marruecos vs. Portugal

*HOY, 9:00 horas / Estadio: Al Thumama

*Árbitro: Facundo Tello

En capilla:

*Abdelhamid Sabiri (MAR)

*Sofyan Amrabat (MAR)

*Romain Saiss (MAR)

*Ruben Dias (POR)

*Rúben Neves (POR)

*Danilo Pereira (POR)

*Bruno Fernandes (POR)

Su ruta a Cuartos:

Primera Fase

*Marruecos 0-0 Croacia

*Marruecos 2-0 Bélgica

*Marruecos 2-1 Canadá

Octavos de Final

*Marruecos 0-0 España (3-0 en penaltis)

Primera Fase

*Portugal 3-2 Ghana

*Portugal 2-0 Uruguay

*Portugal 1-2 Corea del Sur

Octavos de Final

*Portugal 6-1 Suiza

¿Cuánto pagan?

*Marruecos +500

*Portugal -134

Las Claves del duelo

Para Marruecos:

El conjunto marroquí ha mostrado calidad defensiva para frenar a los lusos pero también hay mucha motivación de por medio, con un grupo unido y sin problemas, contrario a sus rivales, que llegan en medio de la polémica por el desencanto que vive su figura Cristiano Ronaldo de parte de su afición.

Además, Marruecos no tiene nada que perder a estas alturas del Mundial.

Para Portugal:

Han mostrado contundencia con varios futbolistas en gran momento, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y la revelación Gonçalo Ramos.

Los lusos también pueden echar mano de la experiencia que les sobra a nivel Mundial frente a lo que traen los marroquíes para esta competencia.

Virtudes y defectos

Marruecos

Su máxima virtud

El orden que ha mostrado Marruecos en el Mundial le permite soñar con llegar más lejos en Qatar 2022.

Los marroquíes no arriesgan de manera innecesaria cuando se trata de salir con balón controlado y no desesperan si las cosas no les está saliendo.

Su peor defecto

Los marroquíes no tienen mucha contundencia al frente y eso podría costarles en Cuartos de Final. Esta Selección batalla para generar al ataque pese a su orden a nivel defensivo y si los lusos les anotan, deberán arriesgar.

Además, su DT no tiene mucha experiencia

Portugal

Su máxima virtud

Los lusos tienen una facilidad innata para generar jugadas al frente juegue quien juegue.

El conjunto portugués sabe que tiene mucha calidad en el ataque y le sobran variantes para intentar abrir la muralla defensiva.

Portugal también sabe manejar los tiempos de acuerdo a sus necesidades.

Su peor defecto

Cuando las cosas no salen, Portugal puede desesperarse y eso podría jugarle en contra frente a una Marruecos que no tiene nada que perder.

Los lusos mostraron que luego presentan algunas lagunas en el juego con ocurrió ante Corea del Sur cuando se vieron asediados.

Su último enfrentamiento:

Rusia 2018

Portugal superó 1-0 a Marruecos en el Mundial de Rusia 2018 con un gol de Cristiano Ronaldo, en el minuto 4.

Esa anotación le valió a los lusos para cerrar líder del Grupo B que así avanzó a Octavos y dejó fuera a los marroquíes, quienes tuvieron la posesión del balón pero los portugueses mostraron contundencia.

Marruecos

*Valor de la plantilla: 241.10 millones de euros

*Jugador más caro: Achraf Akimi con 65 millones de euros

*Ranking FIFA: 22

*Ranking de su Liga: 30

Portugal

*Valor de la plantilla: 865 millones de euros

*Jugador más caro: Bernardo Silva con 80 millones de euros

*Ranking FIFA: 9

*Ranking de su Liga: 6

Así lo ven Marruecos

Walid Regragui, técnico de Marruecos, sobre dar la sorpresa ante Portugal: "Será el más difícil de los partidos, con un equipo que es de los mejores, con uno de los mejores jugadores de la historia, será difícil pero haremos todo lo posible para dar una sorpresa".

Regragui sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo: "Será un gran reto, con jugadores bien calificados, no sé si Ronaldo podrá jugar, es uno de los mejores en la historia, ellos también tienen hambre, tienen mucho apoyo pero también nosotros, podemos hacerlo, ¿por qué no?".

El DT de Marruecos sobre cómo está el grupo: "Cuando queremos llegar lejos tenemos que vencer al que sea, desde el principio, no importa quién juegue vamos a dar lo mejor, no vamos a poner excusas, estamos listos para dar lo mejor, estamos aquí en una misión, es algo excepcional, mentalmente están al 100 por ciento, físicamente no, pero mentalmente sí"

Así lo ven Portugal

Fernando Santos, técnico de Portugal, sobre la situación de Cristiano Ronaldo con la Selección:

"Hubo una conversación con Ronaldo, sería malo que no hubiera sucedido. Dije que no contaba con él al principio. Cristiano no estaba satisfecho, se nota, siempre jugó de titular, es normal que no estuviera satisfecho. No aceptó los argumentos simplemente pero fue una conversación normal y tranquila. Pero nunca me dijo a mí, ni a nadie más aquí, que quería dejar la Selección".

El DT luso sobre las críticas a CR7: "Es hora de que detengamos algunas cosas. Está de moda señalar sólo a Cristiano, si hay mejor ejemplo es lo que dio en el partido", apuntó.

"Celebró los goles de todos sus compañeros y vibró con el partido, pero todos se centraron en que el capitán salió solo al campo. Fue el que dio el grito en cabina, saltó en todos los goles, al final fue el que llamó a aplaudir a sus compañeros".