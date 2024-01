Revela mamá de Dani Alves identidad de presunta víctima

Agencia Reforma

Barcelona.- El escándalo que sacude a Dani Alves tiene otro espinoso capítulo luego que su madre revelara en un video la identidad y el nombre de la presunta víctima, quien acusa de violación al futbolista brasileño.

Lucía Alves publicó el video en el que la abogada Graciele Queiroz difunde imágenes del día a día de la afectada, con el objetivo de descalificar sus acusaciones, al dar a entender que tiene una vida de lo más tranquila y que su único objetivo en este juicio es la fama y el dinero.

La mamá del mundialista brasileño fue más allá al revelar datos como el nombre de la víctima, a escasas semanas del inicio del juicio (5 de febrero) en el que Dani se enfrenta a una pena de entre 8 y 10 años de prisión.

De acuerdo con el diario español Marca, este acto podría acarrear consecuencias penales para Lucía al acabar con el derecho al anonimato de una víctima de un delito sexual.

De hecho, en el juicio, la joven comparecerá detrás de una mampara para proteger su identidad y evitar el contacto visual con el jugador. La abogada de la parte acusadora, Ester García, ya prepara una denuncia por la difusión de las imágenes y los datos personales.

La identidad fue vulnerada, pero la madre de Dani Alves no teme a las consecuencias.

"No tiene sentido venir a intimidarme con mensajes porque ustedes no van a conseguir que me detenga o hacerme callar", publicó Lucía Alves en Instagram, red social en la que difundió las controversiales imágenes y que han sido denunciadas por varios usuarios que entienden que esto supone un nuevo atropello para la presunta víctima.