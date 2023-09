Revela Nailea Vidrio amenazas de muerte en León

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La futbolista mexicana Nailea Vidrio reveló que recibió amenazas de muerte durante su estancia con el Club León.

A través de una transmisión en sus redes sociales, Vidrio comentó que en el 2021, antes de un encuentro entre las esmeraldas y Tigres, recibió mensajes que atentaban contra su integridad.

"En un partido de León contra Tigres en León me pusieron en mi Instagram que ese sería mi último partido. Me dijeron 'te vamos a matar'. Nadie hizo nada al respecto. Le dije a mi club, pero se lo tomaron a la ligera porque 'fue en una red social'. Nos tienen que matar para que pase algo", dijo la jugadora.

"Ese día contra Tigres yo estaba viendo quién me estaba apuntando con algo. Vives con miedo. En mi carro tenía un cuchillo por si algo pasaba. Por las noches dormía con miedo de que alguien entrara a mi puerta", agregó.

La ex futbolista de Cruz Azul y actual miembro de Pachuca señaló que dentro de la institución leonesa no tomaron demasiada importancia a la situación, y aunque sí dieron apoyo moral, no tuvo respaldo para acudir a denunciar las agresiones.

"En lo de León fui con las autoridades y me dijeron que no había pruebas. Realmente sólo necesitamos que nos crean. Hasta que nos maten harán algo".