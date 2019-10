Revela Salcido que falta hasta el agua

Ciudad de México.- Carlos Salcido, uno de los hombres de experiencia del Veracruz, salió junto a todos sus compañeros a dar un comunicado en el que asegura el dueño no ha tenido acercamiento para arreglar los adeudos, además de revelar la precaria situación que vive el primer equipo, las inferiores y el cuadro femenil.

Además del tema de los adeudos de pagos, que ya es conocido, Salcido dijo que en las instalaciones del Veracruz hacen falta instalaciones sanitarias para las mujeres.

"La categoría femenil tienen dos meses y medio de adeudo de salario y no cuentan con cuerpo médico, nutriólogo, ni agua en los vestidores", dijo ante los medios.

El capitán aseguró que la directiva les ha mentido todos estos meses y que estaban dispuestos a no jugar ante Tigres.

"Queremos dejar en claro que el equipo espera la apertura del dueño y sobretodo de la FMF para saldar la cuenta total y poner énfasis en las categorías inferiores".

Por último, aseguró que Tigres sabía que pararían de tres a cinco minutos y dijo estar triste por la respuesta del equipo felino, que metió dos goles en su manifestación.

"Los jugadores de Tigres sabían perfectamente que íbamos a parar tres minutos. Es una tristeza, todos estamos en este tema del futbol y ustedes vieron lo que ha pasado.

"Ojalá ellos (Tigres) en un futuro estén bien y que Dios los bendiga", finalizó.