Revelan que Ayala estaba en condiciones de pelear

CDMX.- El ex campeón mundial Alejandro "Terra" García, quien preside la Comisión de Boxeo y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, reveló que la mexicana Alejandra Ayala, quien cayó en coma luego de ser noqueada el viernes en Glasgow, llegó al hospital consciente.

García también señaló que Ayala presentó los exámenes correspondientes para darle su salida a Escocia.

"Está su mamá y su papá (con ella), el equipo, entrenador y su novio, ya se van a regresar. (Alejandra) está tranquila, y su mamá me dijo que fue operada, y están esperando a que se desinflame el cerebro. No sé cuándo la operaron (si sábado o domingo), no les quise preguntar, ellos fueron al evento, ya estaban de aquel lado", expresó a CANCHA.

El "Terra" contó que, según el entrenador Manuel Estrada, Alejandra se comenzó a sentir mal en el noveno asalto, pero pidió que la dejaran terminar el 10.

"Pero pues la pararon en el 10, y comenzó a sentirse cansada y agotada, se la llevaron en camilla al hospital para descartar cualquier cosa, y pensaron que sería algo diferente, y tenía, no coágulo, sino como una mancha en el cerebro, como hemorragia, y tuvieron que hacerle coma inducido y abrirle el cerebro", dijo García.

¿No tenía nada previo, golpe o algo más para impedirle darle salida?

"Venía de dos victorias y estaba perfectamente en condiciones, se le hicieron exámenes y la reviso el doctor y traía todo, condición y entusiasmada, se fue dos semanas antes, todo estaba perfecto".

Llega sin fogueo

Alejandra Ayala llegó a Escocia con una pelea en los últimos 29 meses, aun así, logró disputar el cetro Superwelter de la AMB e IBO.

Desde que peleó en diciembre de 2019, la llamada "Fénix" solamente tenía un combate en casi dos años y medio, y fue en septiembre de 2021, en Tijuana, ante la sinaloense Milagros Díaz (ganó por decisión unánime en 6 asaltos), quien llegó a ese pleito con 11 derrotas en fila -actualmente Milagros liga 17 descalabros en consecutivos-.

Con esas credenciales, Alejandra consiguió el pleito estelar a 10 asaltos avalado por ambos organismos y también por la Comisión de Boxeo Británica.

La AMB solamente se limitó a decir en un comunicado que orarán por la salud de la tricolor.

"La AMB ora por el estado de salud de la peleadora Alejandra Ayala, quien ingresó al hospital después de su derrota contra Hannah Rankin el pasado viernes, en Glasgow, Escocia. La Comisión de Boxeo Británica envió la comunicación sobre la situación de la mexicana después del combate. Actualmente se encuentra hospitalizada y se espera para conocer detalles de su evolución.

"El organismo pionero y el mundo del boxeo pone todas sus oraciones en el restablecimiento de Ayala y espera que se recupere pronta y satisfactoriamente", apuntó la asociación.