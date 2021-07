Revelan que 'Chucky' requirió cirugía

Tomada de internet

Arlington— Efraín Álvarez, volante del Tri, reveló que Hirving Lozano fue sometido a cirugía.

"Primero quiero mandarle todo mi soporte a Hirving y su familia, nos sentimos mal, cómo salió, después las fotos; los reportes nos llegaron que está bien, que está en cirugía, pero está bien, soportando", explicó el mediocampista del LA Galaxy en zona mixta virtual desde el AT&T Stadium.

"Del partido no hay que echarle culpa a nadie, el rival estaba atrás, no nos salió, el portero tuvo su día y la pelota no quiso entrar".

Álvarez consideró que es momento de dejar este 0-0 ante Trinidad y Tobago atrás y mirar en lo que viene.

"Fue muy frustrante, pero así es el futbol, un día entran todas, o una o ninguna, pero ya pasó lo que pasó y ahora a mejorar, ser más contundentes", agregó.

Alfredo Talavera, portero del Tri, lamentó que el grito homofóbico haya reaparecido en un partido de la Selección Mexicana.

"El grito ya había desaparecido, volvió lastimosamente, hay que hacer consciencia a la gente que esto nos perjudica a nosotros en lo futbolístico, a quién le va a gustar que estén parando el partido y luego una sanción más fuerte", apuntó Talavera en zona mixta.

"Lo del partido, fue un partido atípico, tuvimos muchísimas llegadas, entre el portero, la defensa y un equipo se paró atrás a defender un punto".

Es culpa del árbitro

El delantero naturalizado Rogelio Funes Mori indicó a TUDN que el árbitro Ricardo Montero provoca que la gente grite por no marcar de buena manera claros penales, como la jugada donde salió lesionado el "Chucky".

"Genera que la gente haga ese grito. Todo eso lo generó el árbitro. Hay jugadas específicas que no marcó bien, eso ocasionó el enojo de la gente", declaró.