Denver, Estados Unidos.- México venció en penales 5-4 a Costa Rica, tras un 0-0 en 90 minutos, para avanzar a la Final de la Nations League, donde enfrentará a EU.

En una noche marcada por la suspensión provisional del partido durante cinco minutos debido al grito homofóbico, Guillermo Ochoa tapó un disparo en la muerte súbita, tras el 0-0 en tiempo regular.

Por México falló el primer penal de la tanda Uriel Antuna, pero acertaron Hirving Lozano, Orbelín Pineda, Alan Pulido, Luis Romo y Jesús Gallardo, para el 5-4 definitivo en Denver.

Fue un partido en el que el técnico Gerardo Martino experimentó nuevamente en el esquema. Ocupó dos terceras partes del partido para mantener una línea de 5, en la que pretendía que los laterales Uriel Antuna y Gerardo Arteaga recorrieran por fuera, y que Diego Lainez e Hirving Lozano jugaran más como interiores.

México tuvo buenas llegadas en el primer tiempo, una de ellas en la que el futbol no le hizo justicia, primero por un largo trazo de Héctor Herrera, tras el cual el "Chucky" controló el balón con el pecho, de espaldas a la portería, y lo acomodó lo suficiente para un remate tipo chilena en el que la pelota pegó en el travesaño luego de un desvió del guardameta.

Diego Lainez tuvo un disparo de zurda, en el que la pelota pasó a centímetros de la portería, mientras que Héctor Herrera tuvo un disparo justo a la ubicación del arquero, ambas jugadas provocadas por Henry Martín.

Costa Rica tuvo apenas tres jugadas importantes, una en disparo de Keysher Fuller y otro par en tiros apenas desviados de Alonso Martínez.

El Tricolor aún extraña al 9. La ausencia de Raúl Jiménez será difícil de suplir. México perdió fuerza en el complemento.

No importó que al Tri lo apoyara la mayoría de los 34 mil 451 asistentes al Empower Field at Mile High, en Denver. La afición no soportó la frustración en los últimos minutos y lanzó, con potencia, el grito de "puuuto" en los despejes. Al 93' se detuvo el partido debido al grito discriminatorio, luego de que la gente no atendió las indicaciones del sonido local.

Para fortuna de los asistentes, Duarte falló un penal al disparar con dirección a la tribuna y finalmente Allan Cruz fue vencido por Guillermo Ochoa en la muerte súbita.