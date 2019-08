'Ridícula', igualdad salarial entre futbol varonil y femenil: De Boer

Atlanta, Georgia.- Tras la victoria de Estados Unidos en el Mundial Femenil, estrellas de la Selección como Carli Lloyd, Alex Morgan y Megan Rapinoe han sido cara del movimiento que busca la igualdad salarial en el balompié de ambas ramas, propuesta que ya se analiza en la Federación de Futbol del vecino país.

No obstante, no todos parecen estar de acuerdo con esta idea. Tal es el caso del director técnico del Atlanta United, Frank de Boer, quien calificó como ‘ridícula’ la petición en una entrevista con The Guardian.

"Creo que para mí es ridículo. Si en la Final de la Copa del Mundo hay 500 millones de espectadores y 100 millones para una Final femenina, eso es una diferencia. Entonces no es lo mismo. Y, por supuesto, tienen que recibir lo que se merecen ganar y no menos, lo que realmente se merecen”, manifestó el holandés.

“Si es tan popular como los hombres, lo obtendrán, porque los ingresos y la publicidad se destinarán a eso. Pero no es así, Entonces, ¿por qué tienen que ganar lo mismo? Creo que es ridículo. No entiendo eso", argumentó.

No obstante, el ex futbolista no piensa así con respecto a la igualdad salarial en el deporte en cargos gerenciales, puestos donde el trabajo sea comparable.

"Las mujeres tienen que ganar lo mismo que un hombre. Creo que si tienes un puesto de gerente para un banco, tienes que ganar lo mismo que los hombres", mencionó.

"Así que ¿por qué tienes que ganar menos, porque estás haciendo el mismo trabajo que un hombre? Creo que eso también se ha introducido un poco en el mundo de los deportes, como el tenis y el fútbol. Pero creo que eso sigue siendo diferente", concluyó.





Fuente: www.elimparcial.com