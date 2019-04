'Rocky' compartirá cartelera con ''Canelo'' Álvarez

Lo apodan Rocky, está invicto y hará su debut en Estados Unidos el 30 de marzo, su primer combate bajo la promoción de Golden Boy, empresa con la que inició un convenio a principios de este mes y cuyo púgil más popular es Saúl Álvarez.





“Con Golden Boy me gustaría tener una carrera como la del Canelo. El boxeador se motiva con esas oportunidades”, resaltó Eduardo Hernández a 10 días de su pelea contra Ibrahim King Class, a disputarse en el Fantasy Springs Casino, de California.









Elusividad, constantes impactos al cuerpo y otras características en su desempeño hicieron que Óscar de la Hoya lo comparara con Canelo, semejanza que secunda su entrenador, el ex campeón del mundo, Isaac Tortas Bustos: “No quiero adelantarme, pero es mi peleador y le veo mucho futuro. Marcha invicto, con más del 90% de victorias por nocaut. Tiene un gran boxeo, no se desespera en el ring y sabe descifrar cada combate. Sí puede ser el próximo Canelo”.



Hernández, quien ya está a sólo kilo y medio del peso para su próxima pelea, gracias a los 20 días de preparación que pasó en el Centro Ceremonial Otomí, viajará el lunes a California, con el conocimiento de que una victoria lo podría proyectar a niveles que antes sólo imaginaba. “No tengo nervios, sino motivación de enfrentar este reto.



Es un gran plus para mi carrera, de ello dependerán muchas otras cosas”, dijo Rocky, quien apunta a convertirse en un estelar dentro de las fechas de mayo y septiembre, las cartas fuertes de Golden Boy: “Claro que me gustaría ser un estelar en alguna de esas carteleras, eso me ayudaría a demostrar de lo que soy capaz”, dijo el actual dueño de los títulos continental y mundial juvenil de la división superpluma en el CMB.



Prueba superada. En enero de 2018, Hernández recibió un impacto de bala durante un asalto. El proyectil se le incrustó a la altura de la cintura, sin causarle daños internos. “No pasó a mayores y no tomamos acciones legales. Ya se superó”, aclaró Tortas Bustos.





Fuente: www.elimparcial.com